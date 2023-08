Destiny 2: „Saison der Hexe“ – Alle neuen Exo-Rüstungen in der Übersicht

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

So bekommt ihr die Rüstungen: In der „Saison der Hexe“ könnt ihr euch die Exotics über zwei Wege erspielen.

Damit ihr wisst, was die schicken Armschützer so können, stellen wir euch in diesem Artikel die drei exotischen Rüstungen vor.

Diese Exo-Rüstungen versprechen nicht nur eine neue Ästhetik, sondern auch einzigartige Fähigkeiten, die das Spielerlebnis in Destiny 2 erweitern. Ihr könnt damit eure taktischen Möglichkeiten und Builds in jeder Klasse optimieren und ihr könnt sogar die Motten kriegen.

Insert

You are going to send email to