Destiny 2: Neuer Strang-Aspekt aus Season 22 ist so absurd stark, dass ihn jeder haben möchte

In Season 22 hat Destiny 2 drei neue Strang-Aspekte hinzugefügt. Jeder hat seine Stärken, aber der Strang-Aspekt des Warlocks ist wahrscheinlich der beliebteste, da er nicht nur absurd mächtig ist, sondern auch die Art und Weise revolutioniert, wie Warlocks im Spiel agieren.

Diese Strang-Fähigkeiten sind jetzt neu: Bungie hat in Season 22 seiner neuesten Fähigkeit „Strang“ weitere Aspekte hinzugefügt. Insgesamt drei Stück – also für jede Klasse einen.

Der Jäger bekam „Wirbelnder Mahlstrom“ womit er eine heftige, sich windende Masse von Strang-Fasern erzeugt, die automatisch Ziele sucht und ihnen Schaden zufügt und auch noch zersetzende Projektile ausstößt, wenn man sie beschießt.

Der Titan bekommt das „Kriegsbanner“ und wird zum Heiler. Das Strang-Banner strahlt dafür Energie aus, die regelmäßig Verbündete in der Nähe heilt und den Nahkampf- und Schwert-Schaden erhöht.

Der Warlock hat den „Gewebegang“ erhalten. Er kann sich nun in der Zwischenwelt von Strang bewegen und wird dadurch enorm Schadens-resistent. Während ihr im Gewebe seid, generiert ihr zudem einsatzbereite Fädlinge.

Besonders die Aspekte des Jägers und des Warlocks erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit und haben sich nach den ersten Tests der Spieler als absurd stark erwiesen. Der Aspekt des Warlocks ist jedoch bei Strang einer der derzeit kraftvollsten Instrumente zur Schadensreduzierung im gesamten Spiel und macht euch sowohl im PvE als auch im PvP fast unbesiegbar.

„Wer bei Bungie hat diesen Aspekt genehmigt?“

So stark ist der neue Warlock-Aspekt: Für die Spieler war vor allem der Aspekt des Warlocks eine echte Überraschung, als sie diesen ausprobiert haben. Denn für nur einen Nahkampfangriff gibt es eine absurde Schadensresistenz und extrem schnell generierende Strang-Fädlinge. Sowohl im PvE als auch im PvP.

Im PvE sorgt „Gewebegang“ für eine Schadensreduzierung von etwa 95 % für einen Nahkampfangriff. Euer Warlock wird zudem im Gewebemodus von sämtlichen Feinden ignoriert, was euch vollständige Immunität verschafft.

Im PvP funktioniert das ähnlich gut. Hier habt ihr eine Schadensreduzierung von etwa 90 % und seid damit im Gewebemodus ebenfalls nur schwer totzukriegen.

Zu diesem praktischen Effekt kommen dann noch eure Fädlinge. Durch die 3 Nahkampfladungen kann man seine kleinen Strang-Blattläuse die Arbeit machen lassen. Hier sei erwähnt, dass Bungie die kleinen Helfer in Season 22 stärker gemacht hat.

Im Gewebemodus werden für diese Vorteile etwa alle 4 Sekunden Nahkampfladungen verbraucht.

Wie absurd stark die Schadensresistenz des Strang-Aspekts “Gewebegang” in Destiny 2 ist, zeigt dieses Video von Fallout Plays:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hat der Warlock-Aspekt überhaupt Nachteile? Ja. Sein Nachteil ist, dass ihr im Grunde ein Geist seid. Das heißt, ihr könnt im Gewebemodus nicht interagieren oder wiederbeleben. Auch müsst ihr akzeptieren, dass ihr mit diesem Aspekt nur einen Fragmentplatz bekommt.

Für die meisten Hüter ist das jedoch ein guter Kompromiss, den man für volle Immunität gerne eingeht. Und obendrauf ist der „Gewebegang“-Aspekt ein fantastisches Werkzeug zur Neupositionierung.

Was sagt die Community zu dieser Überpower? Nicht nur die Spieler fragen sich, ob Bungie wirklich einen so starken Aspekt erstellen wollte. Auch die Destiny-2-Content-Creator sind sich da nicht wirklich sicher. So mancher rechnet daher bereits mit einer Deaktivierung oder Anpassung des Aspekts.

So kommentierte der PvP-Spieler Frostbolt via YouTube: „Die neuen Strangaspekte sind ein Problem!“

KackisHD dagegen findet: „Die neuen Strang-Aspekte sind der absolute Gamechanger“

Und Fallout Plays fragte sich: „Wer bei Bungie hat diesen neuen Aspekt genemigt?“

Noch sind alle Aspekte aktiv. Ihr könnt also vorerst überall in Destiny 2 die neuen Strangaspekte nutzen und Spaß damit haben.

Wie bekommt man die neuen Strang-Aspekte? Um die neuen Aspekte zu erhalten, ist zunächst einmal der Besitz von dem Destiny 2 DLC „Lightfall“ und der Abschluss der Nimbus-Quest „Den Schleier lüften“ erforderlich. Danach bekommt man Zugriff auf die Schleier-Eindämmung unten links auf der Neomuna-Karte.

Habt ihr das bereits alles erledigt, sollte euch seit Season 22 die kurze Mission „Enthüllung“ zur Verfügung stehen. Um sie abzuschließen, müsst ihr erneut in die Schleier-Eindämmung reisen und euch dort das neueste Audio-Protokoll anhören. Danach könnt ihr wieder in die „Halle der Helden“ zurückkehren und am Pouka-Teich kostenlos die neuen Strang-Aspekte erwerben.

Hattet ihr bereits Gelegenheit, die neuen Aspekte auszuprobieren? Dann hinterlasst uns gerne eure Meinung über ihre aktuelle Stärke in den Kommentaren.

Auch in “Die Finale Form” in 2024 warten viele neue Dinge auf die Hüter. Hier gibt es eine komplette Zusammenfassung aller Inhalte und Änderungen des DLCs:

Destiny 2: Alles zum „Die Finale Form“-DLC von 2024 – Release, Neue Fähigkeiten, Gegner und Editionen