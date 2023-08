Im letzten Jahr hat Destiny 2 daran gearbeitet, die Gesamtzahl der Spielwährungen drastisch zu reduzieren. Statt 24 verschiedene Währungen, bei denen kaum einer durchgeblickt hat, wird es in Zukunft wohl nur noch fünf Hauptwährungen geben. Und das ist eine echte Verbesserung, wie mancher findet.

Warum brauchte man in Destiny 2 einen Buchhalter? Wie in jedem Spiel gibt es auch in Destiny 2 Ingame-Währungen. Als der DLC “Die Hexenkönigin” im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, waren nicht weniger als 24 Währungen im Spiel verfügbar. Zu viel. Vor allem für neue Spieler, die durch die Fülle an Währungen überhaupt nicht durchblicken konnten.

In den letzten anderthalb Jahren hat Bungie jedoch daran gearbeitet, die Gesamtzahl der Spielwährungen drastisch zu reduzieren. Statt einer Vielzahl von verschiedenen Währungen, die das Spielgeschehen beeinflussen, wird es in Zukunft nur noch fünf Hauptwährungen geben.

5 statt 24 Währungen sollen Destiny vereinfachen

Warum geht Bungie dieses Schritt? Die Änderungen am Wirtschaftssystem von Destiny 2 sind eine direkte Reaktion auf das Feedback der Spieler, die sich mehr Klarheit und weniger Verwirrung bei den Spielwährungen gewünscht haben. Bungie hat zugehört und hat die Benutzerfreundlichkeit des Spiels auf die nächste Stufe gehoben.

Das wurde alles entfernt oder verändert:

Mehrere Arten von Resonanzelementen für die Herstellung von Waffen wurden gelöscht.

Streichung aller planetaren Materialien, wie Mikrophasische Datengitter, Baryon-Stämme oder Gletscher-Sternenkraut.

Entfernung von Synthetiksträngen für das Transmog-System.

Wegfall von Feinstes Materiengewebe und Regenmacher, die nur andere Formen von Glimmer und Verbesserungskernen waren.

Upgrade-Module wurden vereinfacht, sodass zum Kauf nicht mehr mehrere Währungen sondern nur noch Glimmer erforderlich ist.

Insbesondere für die Zukunft des Spiels im Jahr 2025 war das ein wichtiger Schritt, denn für Neueinsteiger wäre das alte und viel zu komplexe Ökonomie-System eine abschreckende Hürde. Jetzt können Spieler sich darauf freuen, dass sie nicht mehr wie Buchhalter agieren müssen und Unmengen an verschiedenen Materialien brauchen, um im Spiel Fortschritte zu erzielen.

Diese fünf Hauptwährungen sind übrig geblieben:

Glimmer

Legendäre Bruchstücke

Verbesserungskerne

Verbesserungsprismen

und Aszendenten-Bruchstücke sowie -Legierungen

Daneben gibt es zwar noch ein paar äußerst seltene Einmal-Währungen, wie Exotische Chiffren oder saisonale Schlüssel. Mehr jedoch nicht.

Außerhalb des Gameplays bleiben noch Silber und Glanzstaub. Doch trotz der immer ärgerlicheren Mikrotransaktionen in Destiny, die von den Spielern kritisiert werden, ist die Glanzstaub-Ökonomie immer noch gut aufgestellt und recht solide. Es könnte insgesamt schlimmer sein, meint Destiny-Autor Paul Tassi, und blickt mit mehr Sorgen diesbezüglich eher auf Diablo 4 statt auf Destiny 2.

Mit der bevorstehenden Vereinfachung des Wirtschaftssystems in Destiny 2 stellt Bungie also sicher, dass das Spiel für alle Spieler, unabhängig von ihrer Erfahrung, zugänglicher wird.

Was denkt Ihr über diese Änderungen? Glaubt ihr, dass die Vereinfachung des Wirtschaftssystems Destiny 2 für neue Spieler attraktiver macht? Und wie empfindet ihr selbst die Änderungen? Ist es so einfacher? Hinterlasst uns eure Einschätzung bitte in den Kommentaren.

Für alle, die neugierig sind, was die kommenden Monate für Destiny 2 noch so beinhalten, dem empfehlen wir unseren Live-Ticker zum großen “Die Finale Form”-Showcase:

