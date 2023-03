Destiny 2: Weekly Reset am 21.03. – Erstes Eisenbanner verschluckt wieder Hüter

Eine neue Woche beginnt in Destiny 2 und dafür werden wie immer alle Herausforderungen mit dem Weekly-Reset zurückgesetzt. Diese Woche ist auch hervorragend geeignet, um Wertschätzungen zu erhalten, denn das Eisenbanner kehrt zurück, sodass mancher Hüter vom PvP-Event oftmals die vollen 7 Tage lang regelrecht davon verschluckt wird.

Das passiert diese Woche: Wie jede Woche findet heute der Reset in Destiny 2 statt. Er frischt eure Belohnungen auf und sorgt mit einem fließenden Übergang um 18:00 Uhr auch wieder für ein Story-Häppchen in der “Saison des Widerstands”.

Wichtiger Hinweis: Obwohl Bungie ingame und auf Twitter darauf hingewiesen hat, dass sich die Reset-Zeit aufgrund der Zeitumstellung geändert hätte, findet der Reset in Deutschland diese Woche trotzdem noch um 18:00 Uhr statt. Erst mit der offiziellen Zeitumstellung in Deutschland am Sonntag, den 26. März 2023, werden auch die deutschen Spieler ihren Reset wieder um 19:00 Uhr haben.

Vergesst auch nicht nach dem neuen Upgrade für “Vexcalibur” zu suchen, indem ihr die geheimen Wege in der exotischen Mission mithilfe der Asher-Mir-Glefe und ihres Schilds erkundet.

Ansonsten steht die Woche ganz im Zeichen des Eisenbanners. Lord Saladin, oder Braccus Forge wie er bei den Kabalen heißt, musste wegen eines Bugs eine Woche warten. Doch nun ist er zurück.

Statt “Rift”, “Eruption” oder “Festung” dürfen sich die Spieler darauf freuen, dass es wieder ganz klassisch mit “Kontrolle” im PvP-Event zur Sache geht. Das wird so manchen Hüter für Spitzenloot und Wertschätzung für einige Tage in dieser PvP-Playlist verschwinden lassen.

Euch erwartet zudem ein Update bei den Eisenbanner-Waffen:

“Jorums Klaue” – Ein neues 390er Impulsgewehr mit Adaptivem Gehäuse und 38er-Magazin

“Fuchsbiss” – Das bekannte, kinetische Scharfschützengewehr aus Season 4

Durch die schnellen Matches können Spieler dann auch eine satte Menge Wertschätzungen erhalten – auch wenn diese umstritten sind.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 21. bis zum 28.03.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

“ Der Waffenhändler ” , in der Europäischen Todeszone Auch wenn ihr es weiterhin in diesem Strike mit sehr vielen Kabalen zu tun bekommt hat Bungie den Strike auch etwas überarbeitet und ihm neue Gegner, neue Begegnungen, neue Mechaniken und neue Ziele verpasst. Am Ende gilt es aber trotzdem den Boss „Bracus Tynoc“ zu besiegen, der gerne mal seine Horde Kriegsbiester auf euch loslässt.

”

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Schleudertraume, Granatenwerfer

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren. Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt Dämmerungs-Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die “Gläserne Kammer” auf dem Mond.

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Der Zerbrochene Thron” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Diese Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Kämpft als Fireteam in “Dynamik Kontrolle” ohne Radar und mit mehr Dampf auf allen Waffen und um Punkte sowie Kills.

Wo gibts diese Woche einen Bonus?

In Woche 4 gewährt euch Destiny 2 einen Bonus auf die Rufränge der Vorhut.

Weekly-Aktivitäten

Der Raid “Die Gläserne Kammer” 2023

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden in Jahr 6 nicht mehr gegen Savathun sondern den Zeugen als Hauptantagonist in Destiny 2 kämpfen müssen. Zur Zeit stehen viele Fragen im Raum, die vor allem mit dem ominösen Schleier gelüftet werden müssen.

Neomuna – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“An der Schwelle” Die Hüter sind Calus dicht auf den Fersen. Doch um ihn zu besiegen, müssen sie die neue Fähigkeit Strang meistern. Schlagt euch also vorbei an den Vex in Neomuna und findet in Mayas Refugium eine weitere Erkenntnis für eure Fähigkeit.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 20 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell Leveln könnt.

Lord Saladin ist wieder zurück im Turm mit dem Eisenbanner

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2)

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Eisenbanner (4x +2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In Lightfall und Season 20 gibt es viele Cosmetics zu entdecken. Schaut also diese Woche wieder bei Tess vorbei, was sie Neues im Angebot hat.

Außerdem ist der fast komplett Schwarz-Shader “Erebos Blick” zu haben. Aber seid gewarnt, wenn ihr Stoff an eurer Rüstung habt, sieht er eher nach Snickers als Held der Nacht aus.



Für alle Waffen-Fans wartet dieses frühlingshafte Ornament namens “Aufblühende Vergoldung” für die Osteo-Striga Maschinenpistole im Everversum.

Das Ornament “Aufblühende Vergoldung” für die Osteo-Striga

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Multiplayer-Emote “Wähle eine Karte”

Exotisches Emote “Falle aufstellen”

Exotisches Schiff “RS Prometheus”

Exotischer Sparrow “Einsames Heulen”

Exotische Geisthülle “Überladene Hülle”

Exotische Geisthülle “Wanderer-Hülle”

Legendäres Jäger-Ornament “Grenzenloser-Umsturz-Greifer”

Legendäres Titan-Ornament “Überzeugender Rhythmus-Panzerhandschuh”

Legendäres Warlock-Ornament “Technologie-Handschuh”

Legendäre Geist-Projektion “Unendlichkeitstür-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Stasis-Ankunft” Shader “Löwenstolz”

Shader “Irisierendes Korall”

Vergesst auch für Shader nicht bei Ada-1 vorbeizugehen. Sie bietet in Lightfall nun vergessene Farben an, die eure Sammlung und Auswahl einmal pro Woche ebenfalls noch erweitern könnten.

Schaut ihr diese Woche im Eisenbanner vorbei und holt euch dort den satten Spitzenloot samt Wertschätzung ab? Oder verratet uns in den Kommentaren, warum euch das keinen Spaß macht, sodass ihr lieber andere Dinge erledigt.

In dieser Woche war zudem ein trauriger Anlass der Grund für einige würdige Ideen aus der Destiny-2-Community:

