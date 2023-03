Hüter aus Destiny 2 zeigen eigene Tribut-Ideen für Lance Reddick – Fragen sich, was Bungie plant

Für die Spieler in Destiny 2 ist es angesichts des Todes von Lance Reddick natürlich, sich zu fragen, was in Zukunft mit seiner Figur des Zavala passieren wird. Vor allem, weil dieser Charakter in der gesamten Destiny-Überlieferung eine tragende Rolle spielt. Doch die größte Frage, wie Bungie mit dem Verlust umgehen wird, steht noch aus.

Wie sieht die Zukunft der Rolle des Zavala aus? Es sind stille Momente in Destiny 2, die gerade vergehen. Nach dem Tod von Lance Reddick hat die Destiny-Community vorerst alle Lightfall-Probleme beiseitegeschoben. Die angemessene Ehrung eines großartigen Menschen mit einer vertrauten Stimme, die nun für immer verstummt ist, wiegt mehr.

Neben der Ehrung steht jedoch auch die stille Frage im Raum, was die Zukunft für Zavala nach dem Verlust von Lance Reddick bedeuten wird. Immerhin ist Commander Zavala einer der wichtigsten NPCs des gesamten Franchise.

Hierzu sind derzeit folgende Optionen denkbar:

Bungie könnte die Synchronstimme des Zavala neu besetzen und einfach weitermachen. Diese Option empfinden jedoch viele Spieler aktuell als unpassend und nicht richtig.

Die zweite Möglichkeit wäre die Rolle des Commander Zavala würdig in den Hintergrund zu stellen und sich auf die verbliebenen Mitglieder der Vorhut, wie Ikora, zu konzentrieren.

Die für viele Hüter jedoch würdevollste Möglichkeit wäre die dritte Option. Bungie könnte den Charakter von Commander Zavala, aus Respekt vor Lance Reddick, mit einem epischen Ende aus Destiny 2 verabschieden.

Eine technische wie moralische Herausforderung: Auch wenn sich viele Spieler die letzte Option in Destiny 2 wünschen bleibt die Frage offen, ob dies technisch überhaupt machbar ist. Man müsste hierzu wahrscheinlich auf alte Tonaufnahmen des Zavala zurückgreifen, wenn man ihn nicht komplett und ohne ein Wort verabschieden will.

Es ist zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht klar, wie weit der verstorbene Lance Reddick bereits Aufnahmen für zukünftige Destiny-Inhalte, wie die kommenden Seasons in Jahr 6 oder das nächste DLC „Die Finale Form“ im Jahr 2024, gemacht hat.

Die letzte offizielle Information zum aktuellen Stand des Spiels stammt Mitte Februar von Joe Blackburn, der durchblicken ließ, dass man wohl bis Season 23 schon größtenteils fertig ist. Dies könnte somit auch mögliche Storyinhalte und Voice-Lines betreffen, an denen Lance Reddick noch beteiligt war.

Würdige Tribut-Vorschläge aus der Community

So sieht die 3D-druckbare Statue aus die Artdeck erschaffen hat

Diese Tribute hätten Lance Reddick stolz gemacht: Während Bungie weiterhin noch dazu schweigt, wie man mit dem Verlust umgehen wird, haben die Spieler eigene Ideen gesammelt. Und einige davon hätten Lance Reddick verdammt stolz gemacht.

Da Destiny 2 noch kein Emblem zu ehren von Lance Reddick erschaffen hat haben die Spieler ein vorhandenes im Angebot der Vorhut ausgewählt und dazu aufgerufen dieses auszurüsten. Es handelt sich um das Emblem „Immer weiter“ welches man in Season 1 von Commander Zavala bekommen hat und ihr findet es in der Sammlung unter „Strikes“.



Das Zavala-Emblem “Immer weiter”

Der Spieler Danny van Eck erschuf eine beeindruckende 3D-druckbare-Statue von Zavala und stellt diese Vorlage ab sofort für alle Interessierten kostenlos bereit.

Der letzte Vorschlag mit über 11K Upvotes im Reddit stammt von MrMaster_89. Er schlug vor, dass Bungie eine Waffe zu Ehren von Lance Reddick erschaffen soll, die der ersten Glefe von Commander Zavala entspricht. Diese soll den Namen „Reddick’s Lanze“ tragen und in ihrer Lore an ihn erinnern.

Hüter schlägt Bungie diese Waffe zu Ehren von Lance Reddick vor

Wann könnte sich Bungie zu einem Tribut äussern? Bis jetzt hat Bungie noch nicht Stellung dazu genommen, wie man Lance Reddick ehren wird und ob es überhaupt eine Ehrung geben wird. Wobei keine Ehrung mit absoluter Sicherheit nicht passieren wird. Dafür war Lance Reddick ein viel zu starker und wichtiger Mensch und Charakter für Bungie.

Es ist respektvoll und üblich, dass Entwickler von Videospielen, die an der Entstehung eines Werkes stark beteiligt waren und verstorben sind, entsprechend ingame Tribut gezollt wird.

Wir gehen demnach davon aus, dass Bungie in dieser Woche im wöchentlichen Blogpost nähere und dann auch ausführliche Informationen teilen wird, was man genau plant. Vielleicht wird dann auch schon eine besondere Aktion im Spiel enthüllt, die der Rolle von Lance Reddick als Commander Zavala in Destiny 2 gewidmet ist.

Was würdet ihr als würdige Ehrung empfinden? Und welche Option könnt ihr euch für die Zukunft von Commander Zavala vorstellen? Schreibt es uns gerne direkt in die Kommentare.