Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 09.12.

Erster Besuch von Xur bei Destiny 2 in Season 19. Er will Hütern exotische Ausrüstung zum Schnäppchenpreis verkaufen. MeinMMO sagt, wo ihr den Händler diese Woche findet und was er dabei hat. Vielleicht lohnt sich ja ein Vorbeiflug, bevor ihr in den neuen Dungeon startet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Anfang der Woche präsentierte Bungie seine neue Season 19. Sie führt die Hüter zurück in die Seraph-Bunker des Kriegsgeistes Rasputin. Dort sollen sie helfen, diesen zu reintegrieren, bevor die Schar um Xivu Arath doch noch die Oberhand gewinnt. Dafür arbeiten Osiris, Ana Bray und die Hüter freiwillig mit dem, wenn auch brillianten, Psychopathen Clovis Bray zusammen.

Neben der neuen Story gibt es natürlich auch neue Waffen. Hier war besonders eine exotische Waffe aus Season 19 gleich zu Beginn in aller Munde. Das Impulsgewehr „Revision Null“ wird 4 Katalysatoren besitzen und ist auch nicht sofort erhältlich. Es ist timegated und bis zu seiner vollen Leistungsentfaltung müssen die Hüter Woche für Woche dranbleiben.

Destiny 2 macht Exotics jetzt flexibel – Bringt neue Exo-Waffe mit 4 Katalysatoren hinter Timegate

Der Season-Start selbst wurde, nach den ersten Eindrücken, mit gemischten Meinungen der Spieler kommentiert. Während neue Hüter die Inhalte neugierig erkunden, rief bei den Veteranen das bekannte Season-Modell, das stark umgekrempelte PvP-System und die teilweise recycelten Locations der Seraph-Bunker aus der Saison der Würdigen Unmut hervor. Doch der Bungie-Boss selbst ließ sie wissen: „Wir haben euer Feedback […] laut und deutlich gehört.“ 2023 wolle man deswegen „mehr kreatives Risiko eingehen“.

Die neuen Hüterränge und Neomuna-Zielverfolgungen sollen die Dinge in Destiny 2 mit dem Start des neuen DLCs, am 28. Februar 2023, bereits aufmischen.

Wenn man sich dann noch den brandneuen Trailer von den Game-Awards 2022 ansieht, bekommt man in der Tat Lust sofort nach Neomuna aufzubrechen, um die neuen neongrünen Strang-Fähigkeiten auszuprobieren.

Alle Infos zu Xur am 09. Dezember 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen aktiv nutzt, so weiß kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird. MeinMMO ist ihm jedoch immer dicht auf den Fersen und verrät es euch schnellstmöglich.

der Standort von Xur in der Gewundenen Bucht

Xurs Inventar vom 09. – 13.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen und ein nettes Gespräch mit ihm gibts sogar gratis.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Angebot vom 08. bis 13. Dezember 2022

Waffe: Arbeitstier – Kinetik-Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ewiger Krieger – Arkus-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +22

Belastbarkeit: +4

Erholung: +10

Disziplin: +16

Intellekt: +14

Stärke: +2

Gesamt: 68

Jäger: Zwillingsnarr – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +23

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Klauen des Ahamkara -Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +23

Erholung: +8

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +13

Gesamt: 62

Legendären Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das Cairos-Funktions-Set.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk „Hüftfeuergriff“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk „Bewegliche Zielscheibe“.

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Neuer Dungeon startet – Erklimmt die Säule der Wächterin

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der neue Dungeon bringt die Hüter auf den Mars.

An diesem Wochenende wird es keine Prüfungen von Osiris oder ein Eisenbanner geben. Allerdings müsst ihr euch in Season 19 nicht lange gedulden, bevor ihr die neue Trials-Handfeuerwaffe „Erhabene Wahrheit“ und das Trials-Maschinengewehr „Unbeirrbare Pflicht“ ausprobieren könnt.

Der 14. Heilige ist mit dem Trials-Endgame schon ab dem 16. Dezember 2022 zurück und er bringt auch noch eine Neuauflage eines der beliebtesten Trials-Rüstungssets mit.

Die Trials-Rüstungen der Season 19

Wann startet das erste Eisenbanner in Season 19? Im neuen Jahr ruft Lord Saladin am 03. Januar 2023 zum Eisenbanner, um „Festung“ vorzustellen. Dies ist ein Modus, in dem es darum geht, Gebiete zu erobern und zu halten – ganz wie in Zonenkontrolle. Anscheinend hat Lord Saladin aber zusätzlich mit der Kaiserin der Kabale Caiatl einen Deal gemacht, denn sie schickt ein paar Kabal-Geschütztürme für mehr Würze ins Gefecht.

Doch bevor es in Trials oder im Eisenbanner wieder Hüter gegen Hüter heißt, kommt erstmal ein echtes Sahnehäubchen im PvE ins Spiel. Der brandneue Dungeon öffnet nämlich heute ab 18 Uhr seine Pforten und lädt euch auf die „Säule der Wächterin“ ein.

Wer kann den Dungeon spielen: Der neue Dungeon ist für alle Spieler verfügbar, welche „Die Hexenkönigin“-Deluxe Edition oder den Dungeon-Key besitzen.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob der Dungeon für heute Abend auch auf eurer To-do-Liste steht und vor allem, wie ihr ihn erkundet. Wartet ihr auf Guides? Oder versucht ihr das Rätsel selbst zu lösen?

Für alle, die noch einen schnellen Überblick zur Season 19 brauchen, empfehlen wir diesen Artikel:

– Destiny 2 startet heute in Season 19 – Alles Wichtige zu Dungeon, PvP und der Seraph-Story