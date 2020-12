Destiny 2 will Waffenruhestand verbessern, aber das umstrittene System bleibt

Luke Smith, der Chef von Destiny 2, sprach in einem Interview über das kontroverse Sunsetting-Feature und gestand Probleme damit ein. Doch Bungie will weiterhin an diesem System festhalten.

Was hat es mit dem Sunsetting auf sich? Das Sunsetting, auf Deutsch Waffenruhestand, ist ein System, das im Prinzip eine Art von Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum für legendäre Waffen und Rüstungen in Destiny 2 eingeführt hat (gilt nicht für Exotics, diese bleiben dauerhaft relevant).

Diese Items können dadurch nur bis zu einem bestimmten Powerlevel infundiert werden. Darüber hinaus wird man das Gear nicht weiter aufstufen können. Das hat zur Folge, dass legendäre Waffen und Rüstungsteile ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr für das Endgame von Destiny 2 relevant sein werden, da sie dafür dann irgendwann ein zu geringes Powerlevel aufweisen. Sie verbleiben aber auch weiterhin im Spiel.

Dabei behält sich Bungie vor, einige „zur Ruhe gesetzte“ Waffen aus dem Rentner-Dasein wieder zurückzuholen und sie wieder relevant zu machen – also mit einem höheren Level-Cap wieder erspielbar zu machen, gegebenenfalls mit einigen Änderungen.

Einst hart verdient, nun im Ruhestand: Die beliebte Handfeuerwaffe Lunas Geheul (Quelle: @saboe627 auf Twitter)

Dieses System wird bereits seit seiner Ankündigung breit und kontrovers diskutiert. Zwar hat es durchaus seine Befürworter, doch es gibt auch eine Menge Kritik – gerade nach dem Start der neuen Erweiterung Beyond Light, denn Spieler spüren jetzt, wie schmerzhaft der Waffenruhestand wirklich ist

Luke Smith spricht über Probleme beim Waffenruhestand

Größter Kritikpunkt ist dabei nicht mal das System oder Prinzip an sich, denn generell kommt dadurch ein frischer Wind ins Spiel und neue Waffen bekommen die Chance zu glänzen. Doch es gibt aktuell für den Geschmack vieler Spieler eben einfach zu wenige neue Schießeisen. So kann der Entfall der großen Menge an vom Sunsetting betroffenen Knarren nicht mal ansatzweise kompensiert werden.

Kurzum: Bungie hat zu viele Waffen und Ausrüstung irrelevant gemacht und im Gegenzug kaum etwas Neues geboten. Hier hat das Studio zwar bereits ein wenig nachgesteuert, doch das sind nicht das einzige Problem am Sunsetting.

Die neuen Raid-Waffen wie diese Hand Cannon kommen gut an – Doch es gibt zu wenig neue Knarren wie diese

Woher kommt die Info? Über Probleme beim Waffenruhestand hat vor Kurzem auch Luke Smith, der Franchise Director von Destiny, mit der US-Seite Polygon in einem Interview gesprochen. Dort hat er verraten, wie Bungie aktuell aufs Sunsetting blickt.

Das sagt der Destiny-Chef: Wie Polygon berichtet, hat man bei Bungie auch durchaus die Probleme des Sunsetting erkannt, doch man ist noch nicht mit dem System fertig und will weiter daran rumschrauben. Smith meint dazu: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch weiterhin Verbesserungen und Änderungen machen werden“.

Doch gleichzeitig machte der Chef auch unmissverständlich klar, dass Bungie auf absehbare Zeit weiterhin an dem Sunsetting-Prinzip festhalten wird: „Bei der legendären Stufe werden wir erstmal keine Dinge machen, die ihr ewig behalten könnt“. Dazu ergänze er: „Denn das führt letztendlich dazu, dass man nichts mehr zum Hinterherjagen hat.“ Bungie wird also erstmal weiterhin alle paar Monate bestimmte Waffen in den Ruhestand schicken.

Luke Smith, der Chef von Destiny

Auch auf das Warum und Probleme geht Smith im Interview näher ein. So würden Spieler etwas Cooles finden, es aber oft aus Gewohnheit einfach in den Tresor stecken und niemals wirklich nutzen. „Ich meine, wie oft seid ihr in Destiny 2 unterwegs gewesen und habt echt hart dafür gearbeitet, eine Waffe zu bekommen? Dann habt ihr sie endlich und es war wie ‚Cool, ich hab sie‘. Und dann steckt man sie weg und hat nicht mal einen Schuss damit abgefeuert“.

Doch dabei sollte es eigentlich nicht bleiben. Dazu Smith: „Ich will etwas Besseres wollen“. Es soll also der Antrieb erhalten bleiben, ständig etwas Besseres, etwas Mächtigeres zu wollen und dem nachzujagen.

Was hat Sunsetting mit Milch-Kaufen gemeinsam? Doch Bungie sind auch bestimmte problematische Verhaltensweisen aufgefallen, die das Sunsetting bei Spielern nach sich zieht. Beispielsweise das vorzeitige Zurücklassen von Waffen – Monate, bevor sie tatsächlich an Bedeutung verlieren.

So hören Spieler schon eine ganze Season vor dem Sunsetting auf, bestimmte Waffen zu nutzen oder löschen diese sogar komplett – nach dem Motto: Wenn man es in 3 Monaten nicht mehr nutzen kann, warum dann jetzt noch?

Dieses Phänomen vergleicht Smith mit dem Kauf von Milch. Wenn man in den Laden nebenan geht, um dort Milch zu kaufen, dann schaut man stets auf das späteste Mindesthaltbarkeitsdatum. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man direkt die ganze Packung austrinkt, wenn man zu Hause ankommt – man zieht eine Packung mit einem MHD von 10 verbleibenden Tagen immer einer Packung mit nur 9 verbleibenden Tagen vor.

Das Sunsetting schlägt hier laut Smith dabei in die gleiche Kerbe. Man kann Spielern nicht einfach was Neues zum Nachjagen geben, ohne ihnen dabei ihre bisherigen Lieblingsspielzeuge wegzunehmen. Denn sonst würden sie einfach nur das nutzen, was sie bereits kennen. Aber wenn man sagt, man nimmt ihnen ihre Waffen in 6 Monaten weg, gibt es Spielern das Gefühl, die Waffe sei bereits bei ihrer Ankunft schon „tot“. Das ist ein Problem, bei dem man sich immer noch überlegt, wie man es lösen kann.

Bungie ist sich der Probleme beim Waffenruhestand also durchaus bewusst und will auch weiterhin daran schrauben und das Feature verbessern – auch wenn noch keine konkreten Fixes angesprochen wurden. Aber auch die Gründe für die Existenz dieses Features liegen für das Studio auf der Hand.

Was haltet ihr generell vom Sunsetting? Würdet ihr das System anders beurteilen, wenn es mehr neuen, spannenden Loot geben würde? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

