Verraten die neuen Aktivitäten in Destiny 2 bald Xurs Geheimnis? – Das wissen wir bisher

Auf Twitter und Steam wurden heute für Destiny 2 weitere Screenshots zu den neuen Aktivitäten des 30. Jährigen Jubiläums gezeigt. Sie verraten spannende Details über neue Locations, den Dungeon und Waffen. Wir zeigen euch, was wir herausgefunden haben und die mögliche Verbindung zu Xur.

Was wurde veröffentlicht? Bungie veröffentlichte 4 neue Bilder zum anstehenden Dungeon und der neuen 6-Spieler-Altivität. Dabei wurden einige neue Szenen gezeigt, mit vielen Inhalten und Hinweisen, was euch im Dezember erwarten wird. Des Weiteren wurde auch der Name des Dungeon veröffentlicht, mit der Bezeichnung „Sog der Habsucht“.

Neue Items und Geheimnisse zu Xur und der Schatzkammer

Auf den Bildern ist viel zu entdecken, da verschiedene Szenerien gezeigt werden. Beim ersten Anblick hat man das Gefühl der Ort wurde mit Loot überschüttet.

Der Eingang zur Loot Cave

Xur erwartet euch in der Schatzkammer

Ein mystisches Pferd – Möglicher Sparrow?

Eine riesige Schatzkammer mit vielen Kisten Das ist die Loot Cave und ihre Schätze

Die Bilder des Dungeon weisen auf verschiedene Areale hin, die es zu durchqueren gibt. Dabei ist scheinbar Xur ein wichtiger Bestandteil, da er sehr häufig zu sehen ist.

Auswählbare Belohnungen: Auf dem Bild der Schatzkammer sind viele große weiße Truhen zu sehen, die dem der Erwachten ähneln. Diese Truhen besitzen ein gelb/goldenes Hologramm, welches die Belohnung anzeigt, die es bei der Öffnung zu ergattern gibt. Ob man nun nur eine Truhe öffnen darf und dafür einen extra Schlüssel benötigt, die man nach der Bewältigung des Dungeons erlangt, ist unbekannt.

Da aber Bungie mit dem Dungeon für Content sorgen möchte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr alle Kisten auf einmal öffnen könnt. Ihr werdet euch höchstwahrscheinlich wöchentlich darauf gedulden müssen, bis ihr jedes Item aus dem Dungeon besitzt.

Neue Waffen: Auf dem Bild mit den 6 Hütern haben alle die neuen Rüstungs-Ornamente an, mit neuen Waffen. Einige Waffen sind aus Destiny 1 bereits bekannt, andere komplett neu.

Diese haben wir gesehen:

Leerer Blick – Vorhut Sniper aus Destiny 1

Eyasluna – Handfeuerwaffe aus Destiny 1

Eine Claymore – Schwert aus Myth

MA40 Sturmgewehr – Automatikgewehr aus Halo

Sturmkarabiner – Lilafarbenes Gewehr aus Halo

Dabei handelt es sich nur um Vermutungen. Es könnte auch sein, dass es sich hierbei um andere Waffen handelt, die sich erst nach dem Release offenbaren.

Mystisches Pferd: In den Prüfungen der Neun gab es einst ein ganz ähnliches mystisches Pferd. Dieses Pferd ähnelt auch dem aus der Vision von Krähe, die vom Reisenden ausging. Welche Rolle dieses Wesen in der Kammer spielt ist noch nicht bekannt. Möglich wären weitere Einblicke in verborgene Storyelemente. Sollte das jedoch das Pferd aus den Visionen darstellen, würden die Spieler es nach 2 Jahren endlich wiedersehen.

Xur ist präsent: Xur macht einen Gastauftritt in einem der Bilder. Dort erwartet er die sechs Hüter nach der 6-Spieler Aktivität, um sie mit Loot zu belohnen. Dabei wird vor allem dank der Beschreibung in Steam klar, dass es sich hierbei womöglich um Xurs Schatzkammer handelt. Diese lautet wie folgt:

Plündert den neuen Dungeon für 3 Spieler, der an die alten, mit Beute gefüllten Höhlen des Kosmodroms erinnert. Entdeckt eine Geschichte von Fülle und Verfall, in der ihr einem Abenteurer folgt, der seine Menschlichkeit für einen Schatz aufgab. Artikelbeschreibung aus Steam

Möglich wäre, dass die Vorgeschichte von Xur aufgelöst wird und näheres zu seinem Zustand und möglichen zukünftigen Handlungen genannt werden. Bislang ist nicht viel über das Tentakelgesicht bekannt und doch besucht er uns schon über Jahre verlässlich am Freitag, damit er die Hüter mit verschiedenen Raritäten aus der Galaxie versorgt.

Was haltet ihr von den Bildern? Seid ihr gespannt auf die neuen Waffen oder möchtet ihr lieber jeden Zentimeter von der Schatzkammer entdecken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!