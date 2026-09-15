Der Ärger um Diablo 5 legt sich langsam und Spieler meinen: Blizzard hat aus Destiny 2 gelernt

Unter all den Highlights bei der BlizzCon 2026 hat sich eine Nachricht versteckt, die bei Fans für Frust gesorgt hat: Diablo 5 kommt zwar, aber Diablo 4 geht deswegen schon bald zu Ende. Nach anfänglicher Empörung bewerten die Spieler die Lage neu und meinen: Vielleicht war die Entscheidung gar nicht so schlecht.

Blizzard hat die Community mit der Ankündigung von Diablo 5 ordentlich gespalten. Während die Nachricht über einen neuen Teil der Reihe allgemein gut ankam, kam keine so richtige Freude auf.

Schließlich bedeutet Diablo 5 zugleich ein Ende von Diablo 4 und die Entwickler bestätigten kurz darauf, dass der aktuelle Teil keine Erweiterungen mehr bekommen würde. Jetzt, einige Tage später, ist die Diskussion distanzierter.

Auf Reddit tauchen immer wieder Posts darüber auf, dass die Ankündigung von Diablo 5 gar nicht so schlecht gewesen sei. Ein Nutzer meint sogar: Blizzard habe hier die einzig richtige Entscheidung getroffen, um Diablo 4 nicht enden zu lassen wie Destiny 2:

Wie viel sie auch an das bereits komplett neugestaltete und transformierte Destiny 2 angeklebt haben, es war eine Sackgasse. Aber sie haben weiter drauf gepackt, Jahr für Jahr, brachten leichte Variationen fürs Töten der immer gleichen Gegner. Es war ein Wunder, dass es so lange ausgehalten hat, wie es das tat. Diablo 4 hat noch ETWAS Leben in sich, aber alles, was man tut, wird durch seine Grundlagen zurückgehalten. Greasy-Chungus auf Reddit

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay

Diablo 5 ist der richtige Schritt, aber der Zeitpunkt war mies

Viele Nutzer im Thread stimmen zu und ergänzen: Sechs Jahre sei eine gute Zeit für ein Spiel wie Diablo 4. Immer noch besser, als 13 Jahre warten zu müssen … fast wie damals nach dem Ende von Diablo 3.

Trotz der Befürwortung gibt es Kritik am „wie“ der Ankündigung. Während Diablo 5 sicherlich ein guter Schritt gewesen sei, „das Timing war mies.“ Es sei gerade erst eine Erweiterung erschienen – nebenbei eine, die außerordentlich gut ankam – und Diablo 4 sei gerade auf einem richtig guten Weg gewesen.

Zwar gab es Ärger um einige Entscheidungen in Season 14 und noch Bedenken wegen Season 15, aber immerhin habe es einen Weg voran gegeben, der nun fehlt:

Das Signal, das Spieler wollten, war: „Macht euch keine Sorgen, wir regeln das mit Diablo 4 mit tollen Seasons und sogar einer neuen Klasse!“ Die D5-Ankündigung hat die Laune verdorben. I-Boulet auf Reddit

Bei Diablo 4 sei das damals gut gewesen, weil man ewig lang kein neues Diablo-Spiel erhalten habe – außer Diablo Immortal mit der katastrophalen Ankündigung 2018. Dennoch werde niemand traurig sein, wenn Diablo 5 (vielleicht) 2029 erscheint. Andere werfen ein, dass vor allem Blizzard diese Ankündigung brauchte, um nicht ins Kreuzfeuer der nächsten Kündigungen von Microsoft zu gelangen.

Wie fandet ihr die Ankündigung von Diablo 5? Denkt ihr, der Zeitpunkt war richtig oder hätte Blizzard noch ein Jahr warten sollen? Schreibt einen Kommentar!

Benedict meint: Ich war selbst anfangs enorm enttäuscht, als ich vom Ende von Diablo 4 gehört habe. Aber je mehr ich darüber nachdenke und je mehr Argumente ich lese, desto mehr verstehe ich, dass der Schritt zu Diablo 5 der richtige gewesen ist, insbesondere mit Blick auf Destiny 2.

Dennoch muss ich auch sagen: Die Ankündigung hätte besser laufen können. Diablo 5 hätte ja gerne angekündigt werden können, aber dann doch bitte mit mehr substanziellen Inhalten für Diablo 4 und nicht einer sehr direkten Todesmeldung. Von dem, was ich von Kollegen vor Ort gehört habe, waren wohl selbst die Entwickler über diesen Schritt betrübt.

Nun ist es aber eben, was es ist, und ich hoffe sehr auf ein starkes Diablo 5, auf das wir aber noch eine ganze Weile warten dürfen. Bis dahin freue ich mich tatsächlich sehr über die Amazone, die schon in Diablo 2 meine Lieblingsklasse war: Diablo 4 bekommt eine neue Klasse und Veteranen kenne sie bereits, kommt sogar mit einer alten Einschränkung