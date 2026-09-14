Blizzard zeigt nur 2 Items aus Diablo 5 und verrät damit schon einiges zum Loot-System

Während der BlizzCon 2026 hat Blizzard nicht nur Diablo 5 vorgestellt, sondern auch erste Informationen zu Story, Klassen und Loot verraten. Insbesondere bei den Items will man zurück zu den alten Wegen.

Das wissen wir zum Loot-System: Während der Präsentation war ein einziges Bild mit Items aus Diablo 5 zu sehen. Dort zeigten die Entwickler eine Waffe und einen Schild im Detail sowie das Inventar eines Charakters. Aus den Informationen dort lässt sich ableiten:

Die aktuell höchste Seltenheit ist „legendär“, zumindest ist nichts Besseres im Inventar zu sehen.

Items sind verschieden groß und nehmen unterschiedlich viele Slots im Inventar ein.

Einige Gegenstände haben Attributs-Voraussetzungen wie „benötigt 60 Geschicklichkeit“.

Runen im Stil von Diablo 2 kehren zurück.

Wie die Entwickler bereits im Panel und der Zusammenfassung auf der Website erklären, sind die Informationen nicht final und mit Dingen wie den Voraussetzungen experimentiere man aktuell noch. Die Inspiration komme jedoch von Diablo 2.

Spielern fallen derweil einige Details auf, insbesondere was die Stats auf den Items angeht – und die erinnern sie an Probleme aus früheren Teilen.

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay



„Das wird noch 15-mal geändert, ehe Diablo 5 rauskommt“

Bereits die unterschiedlichen Größen sorgen für Kontroversen. Veteranen älterer Teile dürften das „Inventar-Tetris“ gewohnt sein, für Spieler der aktuellen Teile wird das eine neue Erfahrung. Wichtiger sei jedoch die Größe des Inventars, wobei hier noch Informationen der Devs fehlen.

Ein größeres „Problem“ dagegen sei, dass bereits ein rare Speer auf niedrigen Stufen +35 % kritischen Schaden gewähre, was bedeuten könnte, dass die Multiplikatoren schnell explodieren (auf Reddit). In Diablo 4 sind absurd große Zahlen möglich.

Dieser „Power Creep“ sei genau das gewesen, was in Diablo 3 und 4 für Schwierigkeiten beim Balancing gesorgt habe, meinen die Nutzer im Thread. Andererseits sei die Community daran auch schlicht selbst schuld, weil die bei einem langsameren Gameplay, wie es Diablo 4 anfangs hatte, auch direkt wieder meckern würden.

Ein Nutzer wirft ein, dass additive Schadens-Affixe kein Problem seien, erst wenn sie multiplikativ sind, käme es irgendwann zu absurden Synergien. Bis zum Release werde Blizzard aber ohnehin das System noch etliche Male umwerfen.

Seid ihr besorgt wegen der Items in Diablo 5 oder wartet ihr einfach ab, was noch kommt? Habt ihr lieber viel Schaden oder eine größere Herausforderung? Schreibt einen Kommentar!

Die Ankündigung von Diablo 5 sorgt schon seit Tagen für heftige und hitzige Diskussionen. In der Community herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Entscheidung, Diablo 5 jetzt schon zu zeigen und Diablo 4 quasi zu beenden, die richtige gewesen ist: Die Diablo-Community streitet, weil Diablo 5 der „richtige Move“ war, aber sich viele trotzdem wie Idioten fühlen