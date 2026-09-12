Diablo 5 – Alle Infos zu Release, Klassen und Trailer

Auf der BlizzCon wurde Diablo 5 offiziell angekündigt. Alle Infos zum Release, den Klassen und dem Gameplay findet ihr hier auf MeinMMO.

Mit Diablo 5 führt Blizzard seine beliebte ARPG-Reihe weiter – der neue Teil befindet sich bereits in der Entwicklung. Auf der BlizzCon 2026 gab es die Enthüllung inklusive erster Einblicke in die Spielwelt und die Klassen.

Wann erscheint Diablo 5? Bisher hat Blizzard nur bekannt gegeben, dass Diablo 5 im Frühjahr 2029 erscheinen soll. Auf der Website zum neuen Teil könnt ihr euch bereits für zukünftige Updates anmelden. Ab 2027 plant Blizzard regelmäßige Einblicke zu veröffentlichen, um Fortschritte und Ideen zu teilen.

Für welche Konsolen und Plattformen erscheint Diablo 5? Das ist aktuell noch unklar. Orientiert man sich am Vorgänger, dürften PC, PlayStation, Xbox und Nintendo bedient werden. Da der Release allerdings noch gut drei Jahre entfernt ist, lässt sich derzeit noch nicht konkret sagen, welche Konsolengeneration hier angesteuert wird.

Was wird Diablo 5 kosten? Wie die Preisgestaltung in drei Jahren aussieht, bleibt abzuwarten. Zum Vergleich: Das aktuelle Diablo 4 kostet in der Basisversion normalerweise 50 Euro (aktuell aber auf 12,49 € reduziert).

Was sind die Systemanforderungen? Sobald der Release näher rückt und Blizzard die offiziellen Systemanforderungen für Diablo 5 teilt, tragen wir sie an dieser Stelle nach.

Gibt es einen Trailer zu Diablo 5? Bisher hat Blizzard lediglich einen kurzen Teaser veröffentlicht. „Sanktuario fällt 2029“, heißt es im ersten Video zu Diablo 5:

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay

Welche Klassen gibt es in Diablo 5? Bisher wurden die folgenden drei Klassen enthüllt:

Dämonenjäger : Er kehrt zurück, um die Hölle mit zwei Armbrüsten einzuheizen. Er schlägt aus den Schatten zu und springt über das Schlachtfeld, um seine Beute zu dezimieren.

: Er kehrt zurück, um die Hölle mit zwei Armbrüsten einzuheizen. Er schlägt aus den Schatten zu und springt über das Schlachtfeld, um seine Beute zu dezimieren. Mönch : Bringt die perfektionierte Kampfkunst zurück nach Sanktuario. Er prügelt Dämonen mit feinen Fausttechniken zu Brei und ruft heilige Macht herab, um Gegner niederzustrecken.

: Bringt die perfektionierte Kampfkunst zurück nach Sanktuario. Er prügelt Dämonen mit feinen Fausttechniken zu Brei und ruft heilige Macht herab, um Gegner niederzustrecken. Pestritter: Die buchstäbliche Verkörperung des wandelnden Todes. Er streift über das Schlachtfeld, verbreitet Krankheit und Pestilenz und nutzt diese für seine eigene Macht.

Diablo 5 steckt mitten in der Apokalypse

Wovon handelt Diablo 5? Das Entwicklerteam gab an, dass man bereit sei, über das „Zeitalter des Hasses“ hinauszublicken und die nächste Ära einzuläuten. Sanktuario steckt mitten in der Apokalypse – eine trostlose Welt ohne jede Stabilität.

Seit 30 Jahren steht Sanktuario am Rande des Abgrunds, und jedes Mal sind Helden aufgetaucht, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Bis jetzt.

In Diablo 5 hat Diablo gesiegt und die Welt an sich gerissen. Es gibt keine sicheren Städte mehr und nur noch wenige Überlebende. Im Mittelpunkt steht ihr als Spieler und eure wachsende Karawane, die den einzigen sicheren Zufluchtsort darstellt. Die Straße ist euer Zuhause, während ihr mit euren Verbündeten durch das Ödland zieht.

Diablo 5 spielt in einem zerstörten, trostlosen Sanktuario. Der einzig sichere Ort: eure Karawane. Quelle: Blizzard

Wie sieht die Welt aus? Ihr durchquert ein umgeformtes, verwüstetes Sanktuario, in dem nur wenige Menschen Diablos Herrschaft entkommen konnten. Die Menschheit ist gestürzt, das Land unheimlich und instabil. Diablo formt die Welt mit seinen Schrecken aktiv neu: Gelände, wichtige Punkte, Monster und Belohnungen können sich bei jeder Rückkehr verändern.

Da es keine Städte oder eroberten Stützpunkte mehr gibt, hängt euer Überleben an eurer Karawane. Diese müsst ihr mit verschiedenen Verbündeten aufbauen, die mit euch reisen. Dazu gehören unter anderem ein gestrandeter Schatzgoblin und eine ehemalige Schwester des Verborgenen Auges.

Wie gefällt euch das düstere Apokalypsen-Setting von Diablo 5 und auf welche der drei neuen Klassen habt ihr am meisten Bock? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Kommt Diablo in Diablo 5 vor? Wie genau das Aufeinandertreffen aussehen wird, bleibt abzuwarten. Laut Blizzard sei Diablo diesmal allerdings ein „vollständig ausgearbeiteter Charakter“ und habe bedeutend mehr zu sagen. Er sei vom ersten Moment an präsent und präge die Story, die Welt und euren Pfad. Da der Teil in einer vom Dämonenfürsten unterjochten Welt spielt, dreht sich alles um die Frage: Was passiert jetzt – und zu was wird man, wenn die Welt bereits gefallen ist?

In Diablo 4 ist der Obermotz bekanntlich nicht am Start. Warum trägt das Spiel also trotzdem seinen Namen?