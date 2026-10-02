Diablo 4 verschenkt versehentlich teure Skins, jetzt schimpfen Spieler, die leer ausgehen

Manche Spieler konnten sich über kostenlose Cosmetics in Diablo 4 freuen, denn Blizzard hat diese versehentlich verschenkt. Viele andere sind allerdings leer ausgegangen.

Was hat Blizzard verschenkt? In verschiedenen Threads auf Reddit berichten Spieler aktuell, dass plötzlich Shop-Skins aus dem Nichts in ihrer Garderobe aufgetaucht sind. So schreibt etwa Zequax auf Reddit, dass er zufällig neue Cosmetics erhalten habe, inklusive Portal und Waffe.

In einem YouTube-Video erklärt der Diablo-Experte wudijo, dass der neueste Patch 3.2.2 etliche Cosmetics an Spielerinnen und Spieler verteilt hat. Er zeigt dabei seine Garderobe, in der neue Skins für verschiedene Klassen auftauchen. Nur die neuen Klassen, also Warlock und Paladin, seien davon nicht betroffen. Auch er selbst kann sich über ein neues Reittier sowie ein Portal freuen.

Für manche war das somit ein cooles (und teures) Geschenk in Season 15, während andere in die Röhre schauen. Denn solche Skins für die Charaktere kosten regulär gerne mal um die 25 Euro.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Wer was bekommen hat, darf’s behalten – andere gehen leer aus

Bekommen alle Spieler etwas? Kurze Antwort: Nein. Anscheinend wurden nur Spielerinnen und Spieler beschenkt, die sich direkt zum Launch des neuen Patches am 30. September eingeloggt haben. Alle anderen dürften leer ausgehen. Als wir uns am Morgen des 1. Oktobers eingeloggt haben, konnten wir keine neuen Cosmetics in der Garderobe entdecken.

Blizzard hat den Fehler offenbar recht flott behoben. Im englischsprachigen Blizzard-Forum schreibt Community Manager filthierich am 1. Oktober um 1 Uhr morgens deutscher Zeit dazu:

Hallo zusammen, wir möchten euch ein kurzes Update zu einigen Cosmetics geben, die zum Start von Patch 3.2.2 unbeabsichtigt an Spieler vergeben wurden. Kurz nachdem der Patch live ging, haben wir ein Problem festgestellt, durch das bestimmte Cosmetics beim Einloggen an manche Spieler verteilt wurden. Wir haben den Fehler inzwischen behoben, sodass keine weiteren Gegenstände mehr fälschlicherweise vergeben werden. Diejenigen unter euch, die diese Cosmetics vor der Korrektur erhalten haben, dürfen sie behalten. Wir wissen, dass viele von euch das bemerkt und Fragen dazu hatten, was passiert ist. Deshalb wollten wir transparent über die Situation informieren und unsere Pläne klarstellen. Vielen Dank an alle!

Auf Reddit zeigen sich viele Spieler alles andere als begeistert. In einem Thread schreibt Zegram_Ghart, dass er es zwar nicht direkt unfair finde, man aber durchaus alle mit Cosmetics hätte beschenken können, um „Sympathiepunkte“ zu sammeln. Andere meinen: Man sollte allen Spielern die Skins geben oder sie schlichtweg allen wieder wegnehmen.

Hattet ihr Glück beim Log-in nach dem Patch und habt Gratis-Skins abgestaubt oder gehört ihr zu denjenigen, die leer ausgegangen sind? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!

Vor kurzem haben Spieler noch ganz andere Cosmetics entdeckt. Und die sind sogar kostenlos und … ziemlich „fleischig“. Sämtliche Teile dieser Rüstung sind thematisch an ein Rind angelehnt. Damit geht das Rätseln und der Grind rund um das Kuhlevel in Diablo 4 wohl weiter.