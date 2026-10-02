Druiden bekommen in WoW Forever eine neue Tiergestalt – Wenn sie ein Set sammeln

In WoW Forever können Druiden sich auf eine Neuerung freuen. Eine neue Gestalt zum Verwandeln gibt es, wenn eine Voraussetzung erfüllt wird.

World of Warcraft Forever orientiert sich stark an der klassischen Erfahrung, die „Vanilla WoW“ damals geboten hat. Eine Handvoll interessanter Neuerungen gibt es – neben den neuen Quests – natürlich auch. Ein besonders cooles Detail für Druiden: Sie können eine neue Tiergestalt bekommen und müssen nicht mehr als Katze durch die Welt streifen. Das geht künftig auch als Schlange, wenn man ein besonderes Set trägt.

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Druiden können künftig Schlangen sein

Was ist das für ein Set? Bei dem Set handelt es sich um die „Umarmung der Viper“. Das ist ein Leder-Set, das in den Höhlen des Wehklagens droppen kann, einem Dungeon, den man um die Stufe 20 herum besucht. Die Set-Teile gibt es bei den verschiedenen Bossen des Dungeons und sind vor allem für Druiden zumeist ein schickes Upgrade – und in WoW Forever sogar mit einer tollen Neuerung.

Besonders für Druiden und Schurken war das Set in der Vergangenheit immer recht lohnenswert – doch jetzt gibt es für Druiden einen zusätzlichen Anreiz!

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Was passiert, wenn man das Set hat? Wenn ihr das vollständige Set tragt, dann gibt es einen „geheimen“ Set-Bonus, der nicht mit aufgelistet wird. Eure Katzengestalt wandelt sich dann nämlich in die Gestalt eine Schlange. Eine schicke Belohnung dafür, dass man das ganze Set gesammelt hat.

Ist es realistisch, das Set zu sammeln? Ja, denn Blizzard hat verändert, wie Erfahrungspunkte in Dungeons vergeben werden. Die meisten Erfahrungspunkte aus Dungeons gibt es über die Quests, während das Besiegen der Feinde nur noch geringe XP-Beträge gewährt. Dadurch kann man einen Dungeon auch häufiger besuchen und zum Beispiel ein ganzes Set sammeln ohne dabei im Level so weit aufzusteigen, dass das Set schon gar keinen Nutzen mehr hat.

An den Erfahrungspunkten hat WoW Forever ohnehin eine Menge getüftelt. Denn die werden anders vergeben als noch zu Vanilla. Zum Beispiel solltet ihr auch Kochen skillen, denn nur dann bekommt ihr einen schicken Buff auf eure verdienten Erfahrungspunkte.