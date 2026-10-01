WoW Forever erhöht das Level-Cap, es geht bis Stufe 30

In der Beta von WoW Forever geht es nach langer Wartezeit endlich weiter. 10 neue Level warten – und damit auch frische Gebiete.

Auch wenn die Beta von World of Warcraft Forever bereits seit einigen Wochen läuft, waren die erlebbaren Inhalte bisher doch recht begrenzt. Man konnte zwar sämtliche Völker und die meisten Gebiete bereits erleben, doch ab Stufe 20 war Schluss. Jetzt wird das Maximallevel erhöht, sodass ihr noch mehr der überarbeiteten Spielwelt erleben könnt.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Level 30 bringt neue Gebiete und einfach mehr Content

Was passiert in WoW Forever? Ab heute, wenn die Server von WoW Forever für einige Wartungsarbeiten offline gegangen sind, wird das Level-Cap für alle Charaktere von 20 auf 30 angehoben. Dadurch kann man mehr von der Spielwelt erkunden und sich einen noch besseren Eindruck machen, was die „Classic+“-Erfahrung so alles bereithalten wird.

Was ändert sich durch die Erhöhung des Level-Caps? Ganz grundsätzlich gibt es eine Reihe neuer Features, die ihr damit freispielen könnt:

10 neue Talentpunkte, um eure Klasse mit den (teilweise) angepassten Talenten genauer kennenzulernen.

Neue Gebiete, die bisher nicht zugänglich waren oder viel zu schwierig waren, um sie zu erkunden.

Berufe können weiter gesteigert werden, um mehr der neuen Rezepte zu erleben.

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Steigt das Level-Cap noch weiter? Nach aktuellem Stand nicht. Blizzard hatte auf der BlizzCon im vergangenen Monat angekündigt, dass die Beta von Forever in 2 Phasen ablaufen wird. Das heißt, dass es nicht weiter als Stufe 30 gehen wird. Der Rest bleibt damit erst einmal ein Geheimnis und wird zugänglich, wenn das Spiel Anfang November veröffentlicht wird.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Wenn ihr selbst in die Beta von WoW Forever eintauchen wollt, dann habt ihr dafür zwei verschiedene Möglichkeiten, um einen Zugang zu bekommen. Entweder kauft ihr euch den Zugang im Shop im Rahmen eines besonderen Pakets oder ihr hofft auf das Losglück und dass Blizzard noch einmal neue Spielerinnen und Spieler einlädt – dafür müsst ihr euch aber erst zur Beta anmelden.

Wenn ihr keine Lust auf die Beta habt, macht das aber auch nichts – denn es dauert nur noch einen Monat, bis WoW Forever live geht.