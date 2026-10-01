Fortnite: Server down – Live-Ticker zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 42.30

11:30 Uhr

Noch sind die Server leider down. Wir halten für euch aber die Augen offen. Dafür gibt es hier einen Blick auf die neue Lobby:

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11:26 Uhr

Wenn alles so läuft wie geplant, können wir in 3 Minuten wieder auf die Server. Wir halten die Augen für euch offen.

11:11 Uhr

Jimothy hat’s auch zu Fortnite geschafft und bringt seine eigene Mülltonne mit:

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11:00 Uhr

Auch das beliebte Hazbin Hotel (!!!) kommt nach Fortnite, wie ein weiterer neuer Trailer zeigt:

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10:50 Uhr

Shiina zeigt euch schon mal einen ersten Gameplay-Trailer und zeigt Freddy und Co. in Action:

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10:38 Uhr

Leaker HYPEX zeigt euch alle Halloween- und Five-Nights-at-Freddy’s-Cosmetics im Video:

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10:23 Uhr

Leaker Shiina hat für euch einmal alle gruseligen Skins zusammengestellt, die mit diesem Update eingefügt werden:

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10:00 Uhr

Die Server werden jetzt heruntergefahren. Ihr könnt also nicht mehr spielen und müsst euch gedulden, bis das Update aufgespielt ist.

9:51 Uhr

Laut Leaker @Guille_GAG sollen im Update neben Five Nights at Freddy’s noch weitere Kollaborationen einziehen:

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9:30 Uhr

Das Matchmaking ist beendet – gegen 10 Uhr MESZ sind die Server vollständig offline. Nach Schätzung soll die Downtime rund 90 Minuten dauern.

Wenn alles planmäßig läuft, können wir also gegen 11:30 Uhr MESZ wieder rein.

9:20 Uhr

In 10 Minuten wird das Matchmaking beendet. Schaut also, dass ihr eure Runden zeitig beendet, damit ihr für die Wartung startklar seid.

9:00 Uhr

Guten Morgen! Kuschelt euch ein und nehmt euch einen Kaffee oder Tee eurer Wahl – heute beginnt Fortnitemares in Fortnite.

Die Server sollten erfahrungsgemäß gegen 10 Uhr MESZ offline gehen. Gegen 9:30 Uhr MESZ wird auch das Matchmaking beendet.

Spielt also eure letzten Runden zu Ende und dann geht es auch bald los.