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Fortnite: Server down – Live-Ticker zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 42.30

Alexander Mehrwald Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zum Server-Down und Update 42.30 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Donnerstag, 1.10.2026

11:30 Uhr

Noch sind die Server leider down. Wir halten für euch aber die Augen offen. Dafür gibt es hier einen Blick auf die neue Lobby:

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11:26 Uhr

Wenn alles so läuft wie geplant, können wir in 3 Minuten wieder auf die Server. Wir halten die Augen für euch offen.

11:11 Uhr

Jimothy hat’s auch zu Fortnite geschafft und bringt seine eigene Mülltonne mit:

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11:00 Uhr

Auch das beliebte Hazbin Hotel (!!!) kommt nach Fortnite, wie ein weiterer neuer Trailer zeigt:

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10:50 Uhr

Shiina zeigt euch schon mal einen ersten Gameplay-Trailer und zeigt Freddy und Co. in Action:

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10:38 Uhr

Leaker HYPEX zeigt euch alle Halloween- und Five-Nights-at-Freddy’s-Cosmetics im Video:

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10:23 Uhr

Leaker Shiina hat für euch einmal alle gruseligen Skins zusammengestellt, die mit diesem Update eingefügt werden:

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10:00 Uhr

Die Server werden jetzt heruntergefahren. Ihr könnt also nicht mehr spielen und müsst euch gedulden, bis das Update aufgespielt ist.

9:51 Uhr

Laut Leaker @Guille_GAG sollen im Update neben Five Nights at Freddy’s noch weitere Kollaborationen einziehen:

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9:30 Uhr

Das Matchmaking ist beendet – gegen 10 Uhr MESZ sind die Server vollständig offline. Nach Schätzung soll die Downtime rund 90 Minuten dauern.

Wenn alles planmäßig läuft, können wir also gegen 11:30 Uhr MESZ wieder rein.

9:20 Uhr

In 10 Minuten wird das Matchmaking beendet. Schaut also, dass ihr eure Runden zeitig beendet, damit ihr für die Wartung startklar seid.

9:00 Uhr

Guten Morgen! Kuschelt euch ein und nehmt euch einen Kaffee oder Tee eurer Wahl – heute beginnt Fortnitemares in Fortnite.

Die Server sollten erfahrungsgemäß gegen 10 Uhr MESZ offline gehen. Gegen 9:30 Uhr MESZ wird auch das Matchmaking beendet.

Spielt also eure letzten Runden zu Ende und dann geht es auch bald los.

Fortnite: Was ihr zur Serverwartung am 1. Oktober 2026 wissen müsst

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite? Die Server werden voraussichtlich um 10:00 Uhr MESZ heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr MESZ) wird das Matchmaking deaktiviert.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Je nach Größe des Updates dauert es meist zwischen 1 – 3 Stunden.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Welche Inhalte kommen in Patch 42.30? Es ist Oktober und damit beginnt auch die beliebte, gruselige Halloween-Zeit. Passend dazu macht sich die Spooky Season in Fortnite bereit und bringt die sogenannten Fortnitemares mit sowie eine Kollaboration mit Five Nights at Freddy’s.

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Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

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