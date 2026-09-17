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Die Fortnite-Server sind down: Liveticker zum Server-Status, Leaks und mehr zu Update 42.20

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
Titelbild-Fortnite-Serverdown-Override

Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 17. September 2026, für das Update 42.20 heruntergefahren. Wir halten euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Fortnite
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Battle RoyaleShooter

Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält das Update 42.20. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.

Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Liveticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid.

Donnerstag, 17.09.2026

10:45 Uhr

Die Server von Fortnite sind weiterhin down.

10:40 Uhr

Es soll auch einen kostenlosen Skin über die Mastery-Rewards zu ergattern geben, berichtet der Leaker Hypex auf X.

10:30 Uhr

Das vollständige Kingdom Hearts Bundle soll laut Leakern 4.500 V-Bucks kosten. Sora allein liegt bei 1.800 V-Bucks, alle anderen Skins bei 1.600 (via X).

10:20 Uhr

Gemäß Leaks erhalten neben Sora weitere Figuren aus Kingdom Hearts einen Skin, darunter Riku, Roxas und Kairi (via X).

10:12 Uhr

Es wird am Samstag wohl ein Event namens “Kingdom Hearts Power Hours” geben, bei dem jeder mit einem Kingdom Key und 1x Sea Salt Ice Cream startet (via X).

10:10 Uhr

Die Leaker sind auf X auch schon wieder fleißig und posten die neuen Inhalte. Ihr könnt etwa den neuen Skin zu Sora aus Kingdom Hearts sehen.

10:00 Uhr

Die Server von Fortnite sind down. Pünktlich um 10:00 Uhr wurden die verschiedenen Services heruntergefahren.

09:30 Uhr

Das Matchmaking wird jetzt abgeschaltet. Ihr könnt dann keine neuen Runden mehr suchen. Die Server sollen dann in etwa einer halben Stunde um 10:00 Uhr offline gehen.

09:20 Uhr

Guten Morgen! Ich bin Dariusz und halte euch heute über den Status bei Fortnite auf dem Laufenden. Speichert euch den Artikel also gerne ab, wenn ihr später zurückkehren und die neuen Infos konsumieren wollt.

Wann ist der Server-Down? Am 17. September 2026

Ab wie viel Uhr sind die Server down? 10:00 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking schließt um 9:30 Uhr.

Wann kann man wieder Fortnite spielen? Es wird erwartet, dass die Server gegen 11:30 Uhr wieder online sind.

Während des Server-Downs versorgen wir euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

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