Monster Hunter Wilds macht ein besonderes Feature kostenlos, Spieler wundern sich: Das gab es? 

Bislang mussten Spieler in Monster Hunter Wilds für ein bestimmtes Feature Echtgeld ausgeben. Die zuständigen Entwickler kündigen jetzt an, dass dieses Feature bald kostenlos sein wird.

Worum geht es? Wer in Monster Hunter Wilds das Aussehen seines Charakters oder Begleiters anpassen wollte, der brauchte dafür bislang ein Charakter- oder Palico-Bearbeitungsticket. Dabei handelt es sich um nur eine von vielen Mikrotransaktionen, die es zum Launch gab.

Die Tickets gab es nicht umsonst und konnten auch nicht innerhalb des Spiels irgendwie erfarmt werden. Stattdessen mussten Spieler Echtgeld ausgeben, um diese Tickets zu erwerben.

Capcom will das jetzt ändern. Demnächst soll es möglich sein, die Charakteranpassung komplett kostenlos durchzuführen. Das Aussehen der Jäger kann dann beliebig oft geändert werden, ohne dafür Tickets zu benötigen.

Video starten Monster Hunter Wilds zeigt im Trailer zu Ascendance ein neues Gebiet und neue Kreaturen Autoplay

Umstrittenes Feature wird entfernt und Spieler freuen sich

Wann wird es kostenlos sein? Der Verkauf der Tickets soll schon am 3. Dezember 2026 gestoppt werden. Die kostenlose Überarbeitung kommt mit dem neuen DLC „Monster Hunter Wilds: Ascendance“, der im Jahr 2027 erscheinen soll.

Als Übergangslösung verschenken die Entwickler jedem Spieler 10 kostenlose Charakter- und 10 kostenlose Palico-Bearbeitungstickets. Damit können sie in der Zwischenzeit Ihren Jäger noch zehnmal bearbeiten, genauso wie den Begleiter.

Was sagen Spieler dazu? Auf Reddit wundern sich Spieler, dass es das überhaupt gab. Viele andere User bestätigen, dass diese Mikrotransaktion von Capcom ein Unding gewesen sei und man sie für ihre schlechten Praktiken ruhig kritisieren solle.

Sie finden, dass man Capcom nicht dafür danken sollte, dass sie dieses Feature entfernen. Denn dass es überhaupt so ein Ticketsystem gegeben hat, sei eine Beleidigung für alle Jäger.

Dafür gibt es an anderer Front gute Nachrichten: Monster Hunter Wilds hat nämlich seinen Preis dauerhaft reduziert. Damit möchte man wohl auf den kommenden DLC einstimmen. Alles dazu lest ihr im folgenden Artikel: Monster Hunter Wilds reduziert den Preis für immer, während Gaming fast überall teurer wird