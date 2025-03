Für Monster Hunter Wilds könnt ihr auf Steam bereits DLCs kaufen, die so viel kosten wie das ganze Spiel

Wie seht ihr das? Stört ihr euch an den kostenpflichtigen DLCs oder ignoriert ihr sie einfach? Habt ihr vielleicht sogar schon zugeschlagen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Seid ihr hingegen noch unentschlossen, ob ihr überhaupt die 70 Euro für das Spiel in die Hand nehmen solltet, haben wir hier eine nützliche Übersicht für euch: Monster Hunter Wilds steht kurz vor dem Release: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

Wieder andere halten jedoch dagegen: In einem Multiplayer-Spiel sei die Freiheit, sich durch In-Game-Mode auszudrücken, ein wichtiger Bestandteil der Spielerfahrung. Glücklicherweise gäbe es in Titeln der Reihe meistens genügend kostenlose Optionen, die man sich im Spiel verdienen kann.

So stören sich einige Spieler auch überhaupt nicht an den Mikrotransaktionen: Sofern man keinen Gameplay-Vorteil bekäme, sei das doch eine recht faire Lösung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was stört die Spieler? Abseits von Performance-Problemen und Crashes schimpfen Spieler auf Reddit über die Monetarisierung von Monster Hunter Wilds. In einem Thread mit über 3.000 Upvotes zeigt ein Nutzer, dass keine 24 Stunden nach Release bereits knapp 2 Dutzend Zusatz-Inhalte für das Spiel angeboten werden, die bis zu 10 Euro kosten.

Pokémon GO: Fusion mit Kyurem – Alles, was ihr wissen müsst

So kommt Monster Hunter Wilds an: Der neue Ableger der beliebten Reihe hat zum Release Rekorde gebrochen. Binnen 30 Minuten versammelten sich bereits über 700.000 Monsterjäger auf Steam, keine 11 Stunden später war bereits die Marke von 1 Million gleichzeitiger Spieler geknackt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to