Monster Hunter Wilds steht kurz vor dem Release: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

Bis zum Release von Monster Hunter Wilds ist es nicht mehr lange, und je näher dieser heranrückt, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das Spiel. Spätestens jetzt fragen sich Spieler, ob sich ein Kauf lohnt und was es eigentlich mit diesem Jagdspiel auf sich hat – wir beraten euch hier und erklären euch ohne komplizierte Beschreibungen, was ihr wissen solltet.

Die wichtigsten Infos kurz zusammengefasst:

Name: Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds Preis: Zwischen 69,99 € und 109,99 € (je nach Edition)

Zwischen 69,99 € und 109,99 € (je nach Edition) Genre: ARPG

ARPG Release: 27. Februar 2025

27. Februar 2025 Entwickler: CAPCOM

CAPCOM Was ist das Ziel des Spiels? Einen Jäger erschaffen, Monster jagen und stärker werden.

Einen Jäger erschaffen, Monster jagen und stärker werden. Gibt es Crossplay? Ja.

Monster Hunter Wilds bietet jedoch vielmehr und solltet ihr bis hierhin gelesen haben und mehr erfahren wollen, dann scrollt weiter. Wir erklären euch jetzt kurz, was euch genau im Spiel erwartet und für wen sich das Spiel lohnt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Was bietet Monster Hunter Wilds?

Das Spiel von Capcom erlaubt euch zuerst, euren Jäger zu modellieren. Das kann von einem Adonis, bis hin zu einer grässlichen Gestalt, die sogar Monster in Furcht versetzt, reichen. Euren Fantasien sind im Character Creator keine Grenzen gesetzt.

Danach folgt ihr der Story und lernt zuerst einmal kennen, was es heißt, ein Jäger zu sein. Ihr lernt die 14 verschiedenen Waffen kennen, Monster aufzuspüren und diese dann mit Fallen, anderen Monstern oder eurer Umgebung auszuschalten – wie ein echter Jäger.

Monster Hunter Wilds bietet spannende Kämpfe

Die Story ist hierbei ein wichtiger Teil, um euch an das Leben der Jäger heranzuführen, sie ist aber nicht der Kern des Spiels – das sind die Jagden und das Aufrüsten eures Equipments. Besiegt ihr nämlich Monster, könnt ihr sie ausschlachten und ihre Ressourcen dann in der Schmiede zu neuen Waffen und Rüstungen umformen.

Was das eigentliche Ziel des Spiels ist, setzt ihr euch selbst. Ihr könnt euren Monsterkatalog vervollständigen, versuchen an die besten Ausrüstungen zu gelangen, euren Jäger stylish anziehen und die besten, modischen Rüstungen kombinieren oder sogar Speedruns durchführen und versuchen, Monster in Rekordzeit zu besiegen.

Das Highlight des Spiels: Die Monster und die Jagd

Was das Highlight anbelangt, so sind es klar die Monster und ihre Jagden und das aus gutem Grund. Keine Jagd gleicht der anderen, und jedes Monster kommt mit neuen Gefahren einher, die man als Jäger berücksichtigen muss.

Dabei funktioniert nicht jede Taktik bei jedem Monster. Man muss oft improvisieren und den richtigen Moment erwischen, um die Biester zu attackieren. Dieser Nervenkitzel gepaart mit den spannenden Kämpfen sorgen für glorreiche Momente, wenn man siegreich hervorgeht. Im ersten Moment kämpft man gegen einen Lava-Affen, im nächsten gegen einen Teer-spuckenden Wurm.

Die Jagd ist zudem kein schnelles Unterfangen, denn diese kann durchaus 30 Minuten oder mehr in Anspruch nehmen und von euch alles abverlangen, je nachdem, welches Monster ihr herausfordert. Spielt ihr dann noch als Trupp mit euren Freunden und Kameraden, macht die Jagd noch viel mehr Spaß. Im Team lassen sich so die wildesten Taktiken ausloten.

Für wen lohnt sich das Spiel?

Das Spiel lohnt sich vor allem für Spieler, die entweder eine Herausforderung suchen, Spaß beim Grinden haben oder sich beim Zocken Zeit lassen. Monster Hunter Wilds bietet dabei für fast jede Art von Spielern die Chance, sich in der Welt der Monster zu verlieren.

Die Herangehensweise bei den Jagden kann jederzeit individuell nach den eigenen Wünschen angepasst werden – so ist ein maximaler Spielspaß schon fast vorprogrammiert. Zudem ist Co-Op keine Pflicht. Durch die Hilfsjäger (NPCs) könnt ihr auch gut solo eure Jagden durchführen.

Ihr solltet euch das Spiel aber nicht holen, wenn ihr eine Alternative zu Dark Souls oder Elden Ring sucht. Viele Kämpfe können je nach eurer Herangehensweise langatmig sein und bis zu 50 Minuten dauern. Zudem gibt es keine Lebensanzeigen der Monster, ihr müsst also wild auf diese eindreschen, bis sie irgendwann mal besiegt sind – was vor allem für Souls-Spieler irritierend sein kann. Folgendes Fazit solltet ihr also kennen:

Pro Bietet eine riesige Welt zum Erkunden

Jedes Monster ist einzigartig und erfordert eine gesonderte Taktik

Kann prima im Co-Op gezockt werden dank Crossplay

Story ist simpel und nicht so wichtig für das Verständnis

Besitzt ein befriedigendes Belohnungssystem

Fashion kommt nicht zu kurz

Auch gut solo spielbar Contra Kämpfe können langatmig sein

Anfänger könnten erschlagen werden durch die vielen Möglichkeiten und Taktiken

Story bietet keine besondere Tiefe

Das war unsere kleine Review, ob ihr euch Monster Hunter Wilds zulegen solltet oder nicht. Wir hoffen, wir konnten euch einen besseren Überblick über das Spiel bieten, um euch eure Kaufentscheidung zu erleichtern. Solltet ihr mehr zum Release sehen wollen, haben wir hier für euch unsere riesige Übersicht über die wichtigsten Daten: Monster Hunter Wilds: Release, Crossplay & Preorder-Boni – Alles zum neuen Monster Hunter