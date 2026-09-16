Seit 90 Jahren hat es niemand geschafft, einen Lovecraft-Klassiker zu verfilmen, dabei sind die ganz Großen des Kinos heiß drauf

Eine Geschichte des Schriftstellers H.P. Lovecraft fasziniert Leser bis heute, doch eine Verfilmung gibt es leider nicht. Und das, obwohl einige der größten Regisseure unserer Zeit es versucht haben. Besonders Guillermo del Toro saß jahrelang an dem Projekt – vergeblich, wie es scheint.

Um welche Geschichte geht es? „Berge des Wahnsinns“ erschien 1936 und ist ein Roman von H.P. Lovecraft, einem der wohl einflussreichsten Horror-Schriftsteller jemals. In dieser Geschichte erzählt er von einer Expedition in die Antarktis, bei der Forscher eine unbekannte und ziemlich mysteriöse Stadt finden.

Bald stellt sich raus, warum dem so ist: Die Bauten stehen in direkter Verbindung mit den „Großen Alten“, die sie durch ihre Untertanen errichten ließen. Es dauert auch nicht lange, ehe die Forscher Kontakt mit kosmischen Wesen machen und ums Überleben kämpfen müssen.

Die Geschichte bietet Stoff für einen spannenden und mysteriösen Spielfilm, und diesen Gedanken hatten auch Regisseure wie Guillermo del Toro. Doch bis heute fehlt jede Spur einer filmischen Umsetzung.

Video starten Guillermo del Toro erzählt seine Version von „Frankenstein“ – Seht hier den Trailer Autoplay

Ist „Berge des Wahnsinns“ unverfilmbar?

Was hat del Toro damit zu tun? Der Regisseur von Filmen wie Pans Labyrinth, Shape of Water oder zuletzt Frankenstein hat eine große Leidenschaft für fantastische Geschichten. „Berge des Wahnsinns“ würde also perfekt zu ihm passen.

Aus diesem Grund verfolgte del Toro bereits seit Jahrzehnten den Versuch, den Roman zu verfilmen. Schon 2002 arbeitete er mit Matthew Robbins an einem Drehbuch, diese Version wurde vom Studio Warner Bros. jedoch abgelehnt, weil del Toro auf ein R-Rating (unter 17 Jahren nur in Begleitung von Eltern) bestand.

2010 gab es schließlich ein nächstes Lebenszeichen: Del Toro verkündete, dass er den Film als Regisseur für das Studio Universal inszenieren würde. Als Produzent sei James Cameron mit an Bord. Sogar Tom Cruise sollte mitspielen, um dem Film ein prominentes Gesicht zu geben. Doch auch dieser Versuch scheiterte letztlich an den Ambitionen del Toros und den Vorstellungen der Studios:

Es fällt den Studios auch heute noch sehr schwer, den Schritt zu wagen, einen Blockbuster mit R-Rating zu produzieren – mit einem harten Ende, ohne Liebesgeschichte, der in einer bestimmten Epoche spielt und auf einem Autor basiert … [der] eine Leserschaft hat, die so groß ist wie die jedes Bestsellers, was sich jedoch nur schwer beziffern lässt, da seine Werke gemeinfrei sind. Guillermo del Toro im Gespräch mit Bloody Disgusting

Del Toro wandte sich anschließend von der Produktion ab und kümmerte sich um andere Filme wie Pacific Rim oder Shape of Water, der ihm einen Oscar einbrachte. Ganz von seinem Traumprojekt lösen konnte sich der Regisseur aber wohl nicht.

2022 veröffentlichte er einen Clip auf Instagram, eine Testszene, die mit CGI erstellt wurde. Sie zeigt den Angriff eines tentakelbewehrten Wesens auf einen Menschen.

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Es sind die einzigen, konkreten Bilder, die es von dem Projekt bis heute gibt. Ob da noch mehr in der Schublade steckt? Auszuschließen ist es nicht. Genauso wenig, dass del Toro in der Zukunft nicht noch einen weiteren Versuch unternimmt, die Geschichte zu verfilmen.

Hättet ihr die Verfilmung von „Berge des Wahnsinns“ durch Guillermo del Toro gerne gesehen? Oder welche andere Lovecraft-Geschichte wäre euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der Regisseur hat es auch in unsere Liste geschafft, die für alle Fans eines bestimmten Genres einen Blick wert ist: Herr der Ringe ist ja cool und so, aber diese 10 Fantasy-Filme solltet ihr wirklich kennen

