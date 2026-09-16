WoW bekommt ein Legendary für Caster und es sieht verdächtig nach Xal’atath aus

World of Warcraft bekommt eine neue, legendäre Waffe. Sie könnte Priestern helfen, endlich von ihrer „Dolch-Ex“ loszukommen.

Auch wenn Blizzard sich zur Zukunft von Retail-WoW auf der BlizzCon recht bedeckt gehalten hat, gibt es doch ein paar Hinweise auf die Zukunft. Eine große Ankündigung ist für alle Zauberwirker gefallen. Denn in Patch 12.2 Finsternis („Eclipse“) wird es eine neue, legendäre Waffe geben. Die ist für Zauberwirker gedacht und sieht sehr, sehr verdächtig nach Xal’atath aus. Aber die Entwickler betonen: Nein, das ist nicht Xal’atath. Doch glauben wir das einfach so?

Video starten World of Warcraft: Midnight stellt Eclipse im Reveal-Trailer vor Autoplay

Was wurde gezeigt? Während dem „What’s Next“-Panel von World of Warcraft (auf YouTube) wurde über den kommenden Patch in einigen Details gesprochen. Ein Highlight für alle Caster: Eine legendäre Waffe. Sie wird den Namen „Midnight’s Edge“, also zu deutsch ungefähr „Klinge der Mitternacht“ tragen. Ein erstes Bild von der Optik des Dolches gab es bereits, den verschwommenen Tooltip sollte man aber eher mit Humor sehen – es geht eben um eine ganze Menge Leere (Void).

Xal’atath, aber ganz sicher nicht Xal’atath

Ist das einfach nur Xal’atath in neuer Form? Auch wenn der Dolch in der Vorschau sehr verdächtig nach der Klinge des Schwarzen Imperiums, Xal’atath, aussieht, wie ihn Schattenpriester damals in Legion getragen haben, scheint das nicht der Fall zu sein. Denn während des Panels wurde betont, dass diese Dolch „etwas eigenes“ mit „anderen Besonderheiten“ zu sein scheint.

Der neue Dolch sieht doch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, stark wie Xal’atath aus.

Was muss man für den legendären Dolch tun? Das ist noch nicht ganz klar. Wir wissen allerdings schon, dass es eine legendäre Questreihe geben wird, die abgeschlossen werden muss. Teil dieser Questreihe wird der Abschluss des neuen Raids „The Worldcore“ („Der Weltenkern“) sein.

Welche Klassen können den Dolch tragen? Es ist ein legendärer Dolch, der für alle Zauberwirker-Klassen verfügbar ist, die Dolche tragen können. Das umfasst:

Magier

Priester

Hexenmeister

Druide

Schamane

Rufer

Dämonenjäger

Beachtet, dass diese Liste nicht von Blizzard bestätigt wurde, sondern einfach nur alle Zauberwirker umfasst, die Zauber-Spezialisierungen haben, in denen sie Dolche tragen können.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr skeptisch was diesen Dolch angeht. Denn dafür, dass Blizzard ausdrücklich gesagt hat, es handele sich dabei nicht um Xal’atath, Schwarze Klinge des Imperiums, ist die Ähnlichkeit doch viel zu groß. Ich bin gespannt, welche geschichtliche Verbindung es zu dieser Klinge geben wird. Immerhin sieht der kleine Leerenriss in der Mitte der Klinge exakt so aus, wie die Energiekugeln, die Xal’atath für gewöhnlich über ihren Schultern schweben lässt.

Ich bin auf jeden Fall gehyped. Meine Priesterin hat seit Cataclysm kein „richtiges“ Legendary mehr in den Händen gehalten und ich bin heiß darauf, mich harten Herausforderungen zu stellen und vermutlich viel zu viel Gold in eine Questreihe zu pumpen, um für ein paar Monate mit dem Dolch all meine Wünsche zu erfüllen. Da bleibt am Ende nur die Frage: „If Not Knaifu, Why Knaifu Shaped?“

Was ist eure Meinung zu einem neuen Legendary in World of Warcraft? Freut ihr euch darauf, eine neue, legendäre Waffe ergattern zu können? Oder findet ihr die legendären Questreihen immer zu anstrengend? Wollt ihr dieser Anstrengung entfliehen und lieber WoW Forever spielen?