WoW: Spieler gesteht, wie er zu Weihnachten ganz Sturmwind betrogen hat

Eine kleine Beichte amüsiert die Community von World of Warcraft. Ein Spieler hat alle betrogen und so viel Gold verdient.

Um in World of Warcraft Gold zu verdienen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Stumpfes Grinden, Weltquests, absolute Dominanz im Auktionshaus – es gibt viele Methoden, wie man ein solides Sümmchen scheffeln kann. Was natürlich auch geht: Betrügen. Nicht sonderlich ehrenhaft, aber manchmal führt es eben zum Ziel. Ein Spieler beichtet, wie er vor 20 Jahren schon mit einer fiesen Betrugsmasche Geld gemacht hat.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Ein Weihnachten voller Hämmer

Was hat der Spieler gemacht? Im Subreddit von WoW gesteht „fateofmorality“, dass er ein schlechtes Gewissen seit 20 Jahren mit sich herumschleppt. Denn vor so vielen Jahren hat er – auch noch zu Weihnachten – ganz viele Mitspielerinnen und Mitspieler in World of Warcraft hintergangen, mit einem fiesen Trick:

Er hat bei einem NPC ganz viele Schmiedehämmer (für wenige Kupfer) gekauft und diese in Geschenkpapier eingepackt. Anschließend hat er über die /who-Abfrage geschaut, wer gerade in Sturmwind online ist und allen Charakteren der Reihe nach einen Brief geschickt, jeweils mit einem Geschenk – und einem Nachnahme-Preis von 1 Gold. Im Brief stand dann die Behauptung, es wäre eine Auslosung und in manchen der Pakete könnte wirklich etwas Gutes enthalten sein.

Er beschreibt das Ergebnis wie folgt:

Für mich im Vor-Teenager-Alter, der niemals einen Charakter über Stufe 40 gebracht hat, war die Menge an Gold, die ich dabei verdient habe, astronomisch. […] Ich habe das Gold später an meinen Main transferiert und den Charakter ein paar Tage später gelöscht. Mit dieser Schuld lebe ich seit zwei Dekaden. Alles Schlechte in meinem Leben führe ich auf das schlechte Karma zurück, das ich aus diesem Ereignis angesammelt habe. Ich musste es einfach mal loswerden. Die Schuld nagt an mir schon zu lange. Nehmt niemals Geschenke in der Post mit Nachnahme an. Es sind nur Hämmer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Community gesteht eigene Methoden: Damals zur Vanilla-Zeit von World of Warcraft haben einige kreative Methoden gefunden, um Geld zu machen. Ein paar andere Geschichten:

„Damals in Vanilla war ich 13 Jahre alt oder so und hatte die Idee, dass ich einfach Bier verkaufen könnte, das ich von einem NPC-Händler habe. Also bin ich in Orgrimmar herumgelaufen, vor der Bank und dem Auktionshaus und habe geschrien: „Bier, kauft hier euer Bier!“ und die Leute haben mich bezahlt, von ein paar Silber bis hin zu einigen Goldmünzen. Einer gab mir sogar 5 Gold. Nach 2 Stunden hatte ich 0 Erfahrung gesammelt, aber das waren gute 50 Gold.“ – Takeasmoke

„Ich hab das gleiche mit Angelruten in Vanilla gemacht. Irgendwann stand dann ein GM vor mir und hat gesagt, ich solle damit aufhören.“ – NteC

„Ich habe immer im /2 gesagt, dass ich Items verkaufe, die gerade im Auktionshaus waren, nur für einen höheren Preis. Wenn sich jemand gemeldet hat, habe ich einfach das Zeug aus dem AH gekauft und dann teurer an ihn weitergereicht.“ – richardimir

Habt ihr auch ein paar Geständnisse zu machen, wie ihr in den frühen Tagen von World of Warcraft (oder der jüngeren Vergangenheit) Gold verdient habt? Seid ihr auf all eure Methoden stolz? Oder habt ihr auch ein paar Wege gefunden, die zum Glück niemals aufgeflogen sind? Manchmal reicht es natürlich auch, einfach ein altes, wertvolles Item im Inventar zu finden …