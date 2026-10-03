Herr der Ringe Online legt sich auf seine alten Tage nochmal mit WoW an

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Angriff von Mittelerde auf Azeroth, ein Indie-MMORPG mit erstaunlich vielen Abonnenten und viel Aion 2.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Neben Aion 2 hält uns weiterhin die Beta von WoW: Forever in Atem. MeinMMO-Dämon Cortyn ist sich sicher, dass es das bisher größte Spiel werden könnte, das Blizzard bisher entwickelt hat: Viele ahnen nicht, wie groß WoW Forever wirklich wird.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ein Video, das sich nur um Aion 2 und den Early-Access-Start dreht. Schaut gern mal rein:

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Das passierte bei WoW Forever:

Der aktuellste Trailer zu Herr der Ringe Online – Wölfe von Mordor:

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Final Fantasy XI hat jetzt eine vergleichbar umfangreiche Trial-Phase wie Final Fantasy XIV. Alle Infos dazu findet ihr auf playonlinde.com.

Am 28. September ist Havenhythe Part 2 für RuneScape erschienen, mit frischen Gebieten, Quests, Skilling-Methoden und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf runescape.com.

EVE Online muss Anpassungen an den NPC-Agenten vornehmen. Ihren Plan stellen die Entwickler auf eveonline.com vor.

DC Universe Online bereitet sich auf das nächste Kapitel mit dem Namen Children of Krypton vor. Vorher läuft aber noch ein Event, an dem ihr bis zum 5. Oktober teilnehmen könnt. Euch erwarten Daily-Quests und besondere Belohnungen, die Details erfahrt ihr auf dcuniverseonline.com.

Der neue Producer’s Letter für EverQuest ist live, auf everquest.com. Dort ging es um die letzte Erweiterung des Jahres, Favors of Fortune, die am 6. Oktober in die Beta und Vorbestellungsphase gehen soll.

Über 12.000 Fans zahlen für ein MMORPG, das aussieht, als wäre es von 2001

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Mit Altaria Online ist am 28. September ein neues 2D-MMORPG auf Steam in den Early Access gestartet. Es unterstützt bisher aber nur die polnische Sprache.

Mit ArcheAge S: Strait of Freedom soll nächstes Jahr ein zweites MMORPG für die ArcheAge-Franchise auf dem PC erscheinen. Die isometrische Perspektive erinnert dabei an Lost Ark. Der Fokus liegt auf PvP, mit Serverkriegen, Seeschlachten, Burgbelagerungen, Wartentransporten und mehr. Auf YouTube ist eine neue Doku der Entwickler erschienen.

Derweil hat ArcheAge Chronicles auf X die Berserker-Klasse vorgestellt. Der brachiale Nahkämpfer kann Zweihänder sowie die Kombi aus Axt und Schild tragen.

Stars Reach hat im Early Access das Update 8.7.0 erhalten, via Steam. Verbesserungen für Bereiche wie die Kämpfe sollen bald folgen.

Monsters & Memories ist vergleichsweise erfolgreich in den Early Access gestartet. Das Indie-MMORPG mit Pflicht-Abo und EverQuest-Vibes konnte immerhin 12.414 Abonnenten zum Start begrüßen. Das verrät ein aktueller Post auf Reddit. Die Webseite findet ihr auf Monsters & Memories.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen