Herr der Ringe Online legt sich auf seine alten Tage nochmal mit WoW an

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Angriff von Mittelerde auf Azeroth, ein Indie-MMORPG mit erstaunlich vielen Abonnenten und viel Aion 2.
Highlights der Woche:
- Aion 2 ist in den Early Access gestartet, klar, dass uns das diese Woche besonders beschäftigt hat. Der Frühstart lief erfolgreich, aber mit kleinen Stolperern. Wer den Release-Spaß noch einmal nachvollziehen möchte, muss nur in unserern Live-Ticker schauen.
- Der Ansturm auf Aion 2 war so groß, dass NCSoft weitere Server für Europa bereitgestellt hat.
- Die Ersteinschätzung unseres MMORPG-Experten Karsten findet ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2.
- Wer Guides sucht, um sich den Einstieg in Aion 2 zu erleichtern, schaut in unserer Übersicht vorbei.
- Die neue Erweiterung Die Wölfe von Mordor von Herr der Ringe Online hat einen Termin: am 21. Oktober 2026 soll sie erscheinen, und damit nur ein paar Tage vor WoW: Forever (04./05. November). Ob das eine gute Idee ist? Die deutsche FAQ zur Erweiterung findet ihr auf lotro.com.
- Für ArcheAge Chronicles findet vom 19. Oktober bis 26. Oktober auf Steam noch einmal ein Test statt, an dem jeder Interessierte ohne Vorabregistrierung teilnehmen kann. Euch erwarten die Inhalte der letzten Testrunde, plus erstmals PvP. Irgendwann später im Jahr soll der Early Access erfolgen.
Was ist sonst noch passiert? Neben Aion 2 hält uns weiterhin die Beta von WoW: Forever in Atem. MeinMMO-Dämon Cortyn ist sich sicher, dass es das bisher größte Spiel werden könnte, das Blizzard bisher entwickelt hat: Viele ahnen nicht, wie groß WoW Forever wirklich wird.
Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ein Video, das sich nur um Aion 2 und den Early-Access-Start dreht. Schaut gern mal rein:
Das passierte bei WoW Forever:
- Nicht einmal die Beta des neuen World of Warcraft Forever bleibt verschont. Schon jetzt kaufen Leute Gold – und werden prompt bestraft.
- Ein besonderer Inhalt aus The Burning Crusade schafft es auch nach WoW Forever. Eine Quest, die sonst viele vermisst hätten.
- Neue Klassen in World of Warcraft? Mit Forever könnte der Traum wahr werden, denn Barden und Tüftler werden gerade von Blizzard diskutiert.
- Wer in WoW Forever einloggt, erlebt sein feuriges Wunder. Euer Charakter ist schon besiegt, bevor es überhaupt losgeht.
- Wer in WoW Forever schneller als alle anderen leveln will, sollte Kochen mit dem Charakter skillen. Denn es wartet ein netter XP-Buff.
- In einer Gruppe zu spielen, das wird in WoW: Forever noch lohnenswerter. Eine kleine Änderung macht es viel fairer.
Der aktuellste Trailer zu Herr der Ringe Online – Wölfe von Mordor:
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Der nächste Patch von WoW Midnight steht in den Startlöchern. Aber ganz ehrlich: Irgendwie warten die meisten auf etwas anderes.
- Die Mechagnome in World of Warcraft sind extrem unbeliebt. Der Grund dafür liegt auf der Hand – oder eher: in der Hose.
- Nach Jahren in World of Warcraft einloggen und direkt einen Schatz finden – das dürften einige erleben, die mit Wrath of the Lich King aufgehört haben.
- In Elder Scrolls Online passiert gerade einiges: Update 51 ist live und die Entwickler haben ein neues Upvote-System eingeführt, mit dem ihr die Zukunft des MMORPGs mitbestimmen könnt.
- Vor dem letzten Fanfest zu Final Fantasy 14 kehrt noch einmal ein beliebtes Event nach Eorzea zurück. Das schenkt euch ein besonderes Mount, aber lange warten solltet ihr dafür nicht.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Final Fantasy XI hat jetzt eine vergleichbar umfangreiche Trial-Phase wie Final Fantasy XIV. Alle Infos dazu findet ihr auf playonlinde.com.
- Am 28. September ist Havenhythe Part 2 für RuneScape erschienen, mit frischen Gebieten, Quests, Skilling-Methoden und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf runescape.com.
- EVE Online muss Anpassungen an den NPC-Agenten vornehmen. Ihren Plan stellen die Entwickler auf eveonline.com vor.
- DC Universe Online bereitet sich auf das nächste Kapitel mit dem Namen Children of Krypton vor. Vorher läuft aber noch ein Event, an dem ihr bis zum 5. Oktober teilnehmen könnt. Euch erwarten Daily-Quests und besondere Belohnungen, die Details erfahrt ihr auf dcuniverseonline.com.
- Der neue Producer’s Letter für EverQuest ist live, auf everquest.com. Dort ging es um die letzte Erweiterung des Jahres, Favors of Fortune, die am 6. Oktober in die Beta und Vorbestellungsphase gehen soll.
Über 12.000 Fans zahlen für ein MMORPG, das aussieht, als wäre es von 2001
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Mit Altaria Online ist am 28. September ein neues 2D-MMORPG auf Steam in den Early Access gestartet. Es unterstützt bisher aber nur die polnische Sprache.
- Mit ArcheAge S: Strait of Freedom soll nächstes Jahr ein zweites MMORPG für die ArcheAge-Franchise auf dem PC erscheinen. Die isometrische Perspektive erinnert dabei an Lost Ark. Der Fokus liegt auf PvP, mit Serverkriegen, Seeschlachten, Burgbelagerungen, Wartentransporten und mehr. Auf YouTube ist eine neue Doku der Entwickler erschienen.
- Derweil hat ArcheAge Chronicles auf X die Berserker-Klasse vorgestellt. Der brachiale Nahkämpfer kann Zweihänder sowie die Kombi aus Axt und Schild tragen.
- Stars Reach hat im Early Access das Update 8.7.0 erhalten, via Steam. Verbesserungen für Bereiche wie die Kämpfe sollen bald folgen.
- Monsters & Memories ist vergleichsweise erfolgreich in den Early Access gestartet. Das Indie-MMORPG mit Pflicht-Abo und EverQuest-Vibes konnte immerhin 12.414 Abonnenten zum Start begrüßen. Das verrät ein aktueller Post auf Reddit. Die Webseite findet ihr auf Monsters & Memories.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare
WoW ist drei Jahre älter als HdRo, also von wegen “alte Tage”, darüber hinaus, ist es immer noch eines der immersivsten MMORPG’s, die es gibt. Auch die Charaktermodelle und Rüstungen lassen das “ältere” WoW weit hinter sich.