Final Fantasy 14 schenkt euch nach 2 Jahren endlich wieder ein ikonisches Reittier, aber ihr solltet euch beeilen

Vor dem letzten Fanfest zu Final Fantasy 14 kehrt noch einmal ein beliebtes Event nach Eorzea zurück. Das schenkt euch ein besonderes Mount, aber lange warten solltet ihr dafür nicht.

Was ist das für ein Mount? Bei dem Reittier oder besser gesagt Fahrzeug handelt es sich um den Regalia aus Final Fantasy XV. Das ikonische Auto schlich sich schon dort als Mittelpunkt des Roadtrips in die Herzen der Spieler.

Auch in Final Fantasy XIV könnt ihr mit ihm die Gegend unsicher machen und sogar noch 3 Freunde zu eurem ganz persönlichen Roadtrip mitnehmen. Zuletzt war das Event „Nocturne an einen Helden“ im Jahr 2024 in FF14 zu spielen.

Aktuell müsst ihr nicht einmal viel mehr tun, als die Eventquests zu absolvieren, allerdings habt ihr nur noch bis zum 13. Oktober 2026 um 16:59 Uhr MESZ Zeit.

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Mit dem Regalia durch Eorzea

Was muss man für das Mount machen? Ihr findet die Start-Quest „Schicke Schubkarre“ im Nald-Kreuzgang von Ul’dah beim NPC Kipih Jakkya. Haltet Ausschau nach einer Miqo’te mit einem schwarzen Hut und einer auffälligen, blauen Feder. Im Anschluss müsst ihr die Folgequests „Der siechende Wald“ und „Durch den Sturm und zurück“ absolvieren.

Im Anschluss könnt ihr beim Garlond-Mitarbeiter in der Nähe eure Belohnungen eintauschen und kaufen. Neben dem Regalia könnt ihr auch Noctis’ Outfit und Frisur bekommen, sowie insgesamt 6 Stücke für euer Orchestrion und eine silberne 5-Sterne-Triple-Triad-Karte.

Gibt es Voraussetzungen? Ja, ihr müsst mindestens Level 50 sein und die Hauptquest „Die ultimative Waffe“ abgeschlossen haben.

Solltet ihr 2019, 2021 oder 2024 bereits teilgenommen haben, aber keine Gegenstände beim Garlond-Mitarbeiter sichern können, checkt einmal, ob ihr die oben genannten Quests auch wirklich abgeschlossen und nicht mittendrin aufgehört habt.

Alternativ könnt ihr die Eventquest-Reihe auch über die Funktion „Wiederholung saisonaler Aufträge“ neustarten.

Indes gibt es noch ein anderes ikonisches Reittier zu ergattern, wofür ihr allerdings deutlich mehr Zeit habt. Dieses stammt aus Final Fantasy XIV und bewegt sogar etliche Spieler, die sonst mit dem Spielmodus nichts am Hut haben, sich dem Grind zu stellen: Ein neues Reittier treibt die Spieler in FFXIV jetzt in einen der unbeliebtesten Inhalte überhaupt