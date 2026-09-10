Kaum jemand mag PvP in FFXIV, aber für ein ikonisches Mount grinden jetzt alle

Während die einen in Final Fantasy XIV aktuell den Bestienbändiger leveln, grinden andere ihre Tage im unbeliebten PvP weg. Warum? Weil es da im Moment ein beliebtes Mount gibt.

Was für ein Reittier wollen alle haben? Im Moment läuft im PvP von Final Fantasy XIV Serie 12. Wer sich in der Serie 12 mindestens den Malmsteinrang 25 holt, was insgesamt 108.000 Malmsteine sind, bekommt aktuell den Raketenschlag-Zündschlüssel – ein Item, mit dem das Mount Raketenschlag freigeschaltet werden kann.

Das ist eine dicke Metallfaust, die eigentlich vom Bossgegner Omega in den verschiedensten Kämpfen gegen ihn eingesetzt werden und den Spielern richtig Probleme bereiten können. Genau diese fiese Mechanik können sich die Spieler jetzt als Reittier besorgen.

Was sind Serien und Malmsteinränge im PvP? Bei den Serien handelt es sich im Grunde um eine Art Season- oder Battle-Pass: Indem man am PvP teilnimmt, schaltet man Serien-Malmsteine frei. Zudem sammelt man Serienroutine, um den Serienrang. Beides schaltet immer neue Belohnungen frei.

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Harter Grind für hottes Mount

Warum grinden die Leute jetzt dafür? Die aktuelle Serie 12 ist erst am Dienstag mit Patch 7.56 gestartet und läuft noch bis zum Release der kommenden Erweiterung „Evercold“ im Januar 2027. Genug Zeit, möchte man meinen, um sich für das Reittier ins Zeug zu legen.

Allerdings ist das Raketenschlag-Reittier die Belohnung für Rang 25 von 30 der Malmsteinsammlung. Sich die benötigten 108.000 Punkte mit PvP zu erarbeiten, kann richtig lange dauern, weswegen viele Spieler jetzt schon anfangen. Vermutlich wollen die meisten von ihnen das Mount auch so schnell es geht erlangen.

Wie lange braucht man dafür ungefähr? Die höchste Zahl an Punkten für die Teilnahme an einem PvP-Event liegt aktuell bei 1.500 für den 1. Platz in der PvP-Front. Für die 108.000 muss man 72 Mal teilnehmen und siegen.

Die Matches laufen zwischen ca. 10 und 20 Minuten. Rechnet man mit den vollen 20 Minuten pro gewonnenem Match, ergibt sich eine Gesamtspielzeit von insgesamt 24 Stunden, um das Reittier freischalten zu können. Wenn man denn alles gewinnt.

Durch das gestiegene Interesse am PvP sollten sich die Wartezeiten auf neue Matches übrigens verkürzen: Je mehr Spieler an einem Inhalt in Final Fantasy XIV teilnehmen wollen, desto weniger lang muss man auf seinen Slot warten.

Zockt ihr selber PvP und wenn ja, spielt ihr gerade wegen dem Mount oder hattet ihr an PvP eigentlich schon immer Spaß? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Ein anderer neuer Inhalt macht MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald übrigens richtig glücklich gerade: Der Bestienbändiger in FF14 bringt mir endlich das MMORPG-Gefühl zurück, das ich während Dawntrail vermisst habe