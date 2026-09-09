Die neue Klasse in FF14 bringt mir endlich das MMORPG-Gefühl zurück, das ich während Dawntrail vermisst habe

Tapferen Kriegern des Lichts in Final Fantasy XIV wird es ähnlich gegangen sein – Dawntrail war aufgrund seiner Schwächen bislang einsam. Doch der neue Bestienbändiger sorgt bei MeinMMO-Redakteur Alex für frischen Wind.

Wer derzeit Dawntrail trotz seiner Schwächen spielt, hatte es bisher nicht leicht. Viele haben aufgegeben oder schauten nur noch sporadisch in ihr eigentliches Lieblings-MMO. Die Open World war abseits der größeren Städte leergefegt.

Ich spiele seit 2015 und Heavensward durchgehend FFXIV, aber nie hat sich das MMORPG so leer angefühlt wie im Moment. Ab und zu sehe ich mal einen Sammler oder einen Neuling, aber der Weltchat ist tot und selbst in meiner Gilde, für die ich in Dawntrail extra von meinem geliebten Dunkelritter auf einen Weißmagier umgesattelt bin, sind die Leute nur noch sporadisch online.

Durch Patch 7.65 kam nun allerdings mit dem Bestienbändiger noch ein neuer, wenn auch limitierter, Job vor der nächsten Erweiterung Evercold hinzu und der hat das Leben dort (zumindest vorerst) heftig aufgemischt.

Hier könnt ihr euch den Bestienbändiger im Trailer anschauen:

Video starten Final Fantasy XIV zeigt die neue Klasse im Trailer zu Patch 7.5 Autoplay

Endlich wieder Leben in der Welt

Als ich mich gestern zum Serverstart einloggte, dachte ich mir noch nicht viel dabei. Wenn es neue Inhalte gab, waren die bekannten Orte immer erstmal etwas voller. Patchtag eben, dachte ich mir. Ich schaltete den Bestienbändiger frei und spielte, bis ich ein paar Level aufgestiegen war. Dabei traf ich auch den ein oder anderen Gleichgesinnten.

Was anschließend aber mein MMORPG-Herz höher schlagen ließ, war das, was dann kam.

Während ich mich also auf die Suche nach weiteren Bestien machte, die ich für mein Bestiarium zähmen könnte, fiel mir schon auf, dass im Weltchat deutlich mehr los war.

In sämtlichen Gebieten wuselten die Bestienbändiger durch die Gegend und füllten selbst alte Gebiete mit neuem Leben. Und das nicht nur in der offenen Welt. Auch die Gruppensuche war voll von Spielern, die gemeinsam Dungeons nach Biestern durchforsten wollten.

Der Bestienbändiger brachte das Gemeinschaftsgefühl zurück und sorgte dafür, dass sich FF14 wieder so sehr wie ein MMORPG anfühlte, wie schon lange nicht mehr.

Mit diesem Knuffbert von einem Biest fing der Spaß erst an.

Die Spieler tauschten sich aus, fragten nach Orten oder bestimmten Wesen und schlossen sich zu teils wirklich großen Gruppen zusammen, um gemeinsam einen Fang zu versuchen und sich die selteneren Mobs nicht vor der Nase wegzuschnappen.

Auch in meiner FG herrschte reges Treiben und wenn man abseits der Raid-Zeit in die Mitgliederliste schaute, waren alle als Bestienbändiger unterwegs, schlossen sich zusammen, tauschten sich aus.

Dabei hatte ich beim Server-Start nicht erwartet, dass so etwas überhaupt passieren könnte. Sicher, ein neuer Patch macht die Welt immer erst mal etwas voller und der Bestienbändiger wurde von vielen heiß erwartet, aber mit diesem Ausmaß hatte ich nicht gerechnet.

Die Sammelwut hatte uns gepackt und schweißt uns zusammen wie kein Inhalt von Dawntrail zuvor.

Die Sorge vor dem kurzweiligen Spaß

Bei all der Euphorie gestern Abend bleibt natürlich abzuwarten, wie lange diese Begeisterung der Community anhalten kann. Immerhin ist das Maximallevel des Bestienbändigers lediglich 50 und die sind schnell erreicht. Auch umfasst das Bestiarium derzeit nur 2 Seiten, die ihr mit rund 50 Ungeheuern füllen könnt.

Das scheint in Anbetracht dessen, dass die neue Erweiterung „erst“ im Januar 2027 erscheint, wenig. Es ist also leider wahrscheinlich, dass die MMO-Euphorie noch ein paar Tage, vielleicht eine Woche anhält und dann leider erstmal wieder verpufft, wenn die meisten den Bestienbändiger „durchgespielt“ haben.

Trotzdem war das ein schöner und wirklich nötiger Moment und ich hoffe, dass ihn viele von euch mitnehmen können. Ich für meinen Teil hoffe, dass das nur der Anfang war und Evercold, wenn es dann Anfang nächsten Jahres erscheint, daran anknüpfen kann.

Wart ihr auch dabei und habt den Bestienbändiger bereits gespielt? Was haltet ihr vom neuen Job? Schreibt es uns in die Kommentare! Steckt ihr noch mittendrin oder müsst ihn sogar erst noch freischalten, haben wir für euch ein paar Tipps, wie ihr schnell leveln könnt, wenn das euer Ziel ist: In FF14 könnt ihr jetzt wilde Bestien zähmen, wir zeigen euch, wie ihr optimal auf das höchste Level kommt