Ihr könnt jetzt quasi Pokémon in FF14 spielen, wir zeigen euch, wie ihr effektiv levelt

Die Bestienbändiger sind in Final Fantasy XIV los! Wir stürzen uns gemeinsam mit euch rein und zeigen euch Tipps, mit denen ihr schnell leveln könnt.

Was sind die Bestienbändiger? Bestienbändiger ist ein limitierter Job, der mit Patch 7.65 ins Spiel gezogen ist. Ihr könnt ihn zwar nicht in normalen Gruppen in klassischen Inhalten über die Inhaltssuche spielen, dafür bringt er aber ganz eigene Mechaniken und Inhalte mit.

Denn mit ihm könnt ihr euer Bestiarium (quasi wie ein Pokédex) füllen, indem ihr Bestien zähmt und sie in euer Team aufnehmt. Dadurch könnt ihr bis zu 3 Wesen „ausrüsten“ und eines aktiv in den Kampf rufen.

Bis Level 50 könnt ihr ihn derzeit bringen und ihn in der offenen Welt und dedizierten Inhalten spielen. Die Community und wir als Teil davon sind natürlich schon heiß drauf, uns in den Grind zu stürzen, und haben uns im Vorfeld, aber auch schon in ersten Tests, einige Tipps für euch erarbeitet, mit denen ihr direkt durchstarten könnt.

Wollt ihr eine strukturierte Übersicht, wie ihr den Bestienbändiger freischalten und effizient leveln könnt, schaut auf Seite 2 vorbei oder klickt euch über das Inhaltsverzeichnis an die gewünschte Stelle:

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Vorbereitung und die richtigen Inhalte sind alles

Wie levelt man den Bestienbändiger möglichst schnell? Die effektivste Levelmethode beginnt schon in der Vorbereitung. Denn einige Gegenstände geben euch wertvolle Boni auf die von euch erhaltene Erfahrung:

Neulingsring +30 % EXP bis Level 30 Bekommt ihr durch die Neulingsarena

Neophyt-Ring +30 % EXP bis Level 60 Bekommt ihr durch den Abschluss der kompletten Neulingsarena

Menphina-Ohrring (oder ein anderer Ohrring aus einer Vorbestellung, wie beispielsweise Azeyma) +30 % EXP bis Level 80

Freundschaftsreif / Helm des Lichts +30 % EXP bis Level 25 Bekommt ihr durch das Werben eines Freundes bzw. die ARR Collector’s Edition

Buff-Food Egal welches, ehrlich gesagt Gibt pauschal +3 % EXP

Kampfanleitung +15 % EXP Gibt es bei euren Einsatztrupps eurer Gesellschaft

Optional: Buffs eurer Freien Gesellschaft +5 %, +10 % oder +15 % je nach Buff-Level



Die Items stapeln ihre Effekte, sodass ihr dadurch euren Levelvorgang deutlich verkürzen könnt.

Und dann? Nachdem ihr dann den Job in Gridania freigeschaltet (ihr findet den NPC hier: Neu-Gridania | X:11.8 Y:13.6) und euer erstes Band geschmiedet habt, könnt ihr auch schon loslegen. Für die ersten Level reicht es vollkommen, wenn ihr einfach kämpft und euch mit Bestien anfreundet.

Tipp: Ihr könnt auch von eurem Mount aus mit der Analyse-Fähigkeit sehen, ob ihr ein Wesen zähmen könnt. Allerdings müssen die Füße eures Reittiers dafür auf dem Boden sein.

Anders als der Blaumagier erhält der Bestienbändiger allerdings keine erhöhte Erfahrung durch Kämpfe in der offenen Welt. Stattdessen müsst ihr für eine zusätzlich erhöhte Erfahrungsrate FATEs abschließen – dabei ist allerdings egal, wohin ihr euch dafür begebt, solange es zu eurem aktuellen Level passt.

Zusätzlich können sich Dungeons auf eurem jeweiligen Level lohnen, denn dort könnt ihr auch Monster antreffen, die ihr zähmen könnt. Allerdings dauern die häufig länger, als sich für die Levelphase wirklich lohnt. Ist euer Ziel also nur, auf Level 50 zu kommen, lohnen sich die Vorgehensweisen oben deutlich mehr.

Über das „Brett der Bestie“ könnt ihr zusätzlich eure Builds testen und nützliche Items einheimsen. Erhöhte Erfahrung gibt es hier allerdings nicht.

Kennt ihr noch effektivere Wege oder Tipps, mit denen ihr den Bestienbändiger noch schneller leveln könnt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Neben dem Bestienbändiger hält der neue Patch auch noch einiges mehr in petto. Denn zusätzlich gibt es beispielsweise auch neue Storyquests und Änderungen an dem aktuellen epischen Raid-Tier. Was sonst so anstand, lest ihr hier: FF14 bringt den ersten besonderen Job seit 7 Jahren und rückt rätselhaften Charakter in den Fokus