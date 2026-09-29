„Reacher kommt richtig gut an“: Sogar Amazon ist vom Erfolg der Serie überrascht, verrät, wie es damit weitergeht

Reacher ist eine Serie, die sich für Amazon als großer Erfolg erweist. Der Konzern hat neue Zahlen veröffentlicht und gleich angekündigt, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Am 12. August 2026 startete die bereits 4. Staffel von Reacher auf Prime Video. Wie sich nun herausstellte, schlug sie ein wie eine Bombe. In einem Statement auf der offiziellen Website gab Amazon bekannt, dass die Fortsetzung allein in den ersten 28 Tagen nach Erscheinen rund 66 Millionen Views angesammelt hat.

Seitdem die erste Staffel im Jahr 2022 auf dem Streaming-Dienst aufschlug, ist Reacher durchweg ein Erfolg. Insgesamt soll die Serie über 200 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt erreicht haben.

Aktuell wird die fünfte Staffel gedreht. Doch wie geht es danach weiter? Die aktuellen Zahlen lassen bereits Gutes vermuten, und nun haben wir die Bestätigung von offizieller Seite.

Video starten Reacher muss sich in Staffel 4 der Serie einer großen Verschwörung stellen Autoplay

Reacher darf weiter ermitteln

Was sagt Amazon? Es ist nicht verwunderlich, dass der Konzern angesichts dieser Zuschauerzahlen grünes Licht für Staffel 6 gegeben hat. Peter Friedlander, der Chef der Fernsehsparte von Amazon MGM Studios, zeigt sich im Statement beeindruckt vom Erfolg der Serie:

Reacher kommt richtig gut an. Was Lee Child [Autor der zugrundeliegenden Romane] geschaffen hat und was Nick Santora [Showrunner] und seine Kreativteams zum Leben erweckt haben, ist schlichtweg unglaublich.

Die Serie lebt unter anderem von der Performance ihres Hauptdarstellers. Alan Ritchson verkörpert die Titelfigur mit der nötigen Härte und Hingabe, was auch Peter Friedlander hervorhebt:

Alan Ritchson ist Jack Reacher – er hat eine Darstellung abgeliefert, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat. Gemeinsam mit unseren Partnern bei Paramount Television Studios freuen wir uns riesig darauf, diese Reise fortzusetzen.

Wann erscheint Staffel 6? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Da gerade erst Staffel 5 gedreht wird und voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2027 erscheint, solltet ihr mit der sechsten nicht vor 2028 rechnen. Trifft das zu, würde Amazon den jährlichen Rhythmus einhalten.

Freut ihr euch über die Ankündigung, die uns mehr Reacher auf Amazon Prime Video bringen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gerade ist ein Spin-off der Reihe auf dem Streaming-Dienst erschienen, das ebenfalls eine gute Figur macht: Neue Action-Serie auf Amazon Prime Video muss ohne Reacher auskommen, hat aber schon den perfekten Ersatz gefunden