FF14 bekommt heute den ersten besonderen Job seit 7 Jahren und rückt rätselhaften Charakter in den Fokus

Mit Patch 7.56 von FF14 erscheint endlich der Job, auf den alle seit Start von Dawntrail warten. Was sonst noch drinsteckt und was ihr wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Welcher Job ist im neuen Patch? Mit dem heutigen Update könnt ihr endlich als Bestienbändiger durchstarten. Dabei handelt es sich um den ersten neuen, limitierten Job seit dem Blaumagier, der vor knapp 7 Jahren ins MMORPG einzog.

Der Bestienbändiger ist ein neuer Job, der sich auf das Anfreunden mit und Kämpfen an der Seite von Bestien konzentriert, beginnend auf Stufe 1 bis maximal Stufe 50. Mit diesem Job könnt ihr euch nicht regulär bei Inhaltssuchen anmelden, weshalb er als limitiert bezeichnet wird.

Dafür bekommt ihr mit dem „Brett der Bestie“ einen speziellen Solo-Inhalt spendiert, ähnlich wie beim Blaumagier, in dem ihr mit euren Bestien strategische Kämpfe austragen könnt.

Zusätzlich gibt es auch ein letztes Mal vor dem Start der neuen Erweiterung im Januar neue Storyinhalte und andere Highlights, die wir euch hier einmal zeigen.

Wollt ihr allerdings direkt die gesamten Patch Notes einmal durchschauen, klickt euch direkt auf Seite 2 oder über das Inhaltsverzeichnis:

Video starten Final Fantasy XIV zeigt die neue Klasse im Trailer zu Patch 7.5 Autoplay

Weitere Highlights von Patch 7.56 in Final Fantasy XIV

Welche Highlights bringt der Patch neben dem Bestienbändiger? Neben dem neuen Job gibt es auch neue Storyquests, die euch weiter in die beginnenden Gefilde von Evercold bringen. Die führen nicht nur die Überleitung zu dem neuen Geschichtsstrang weiter, sondern stellen auch Visna näher vor, einen neuen Charakter, der bereits zum Fan Fest in Berlin Fragen aufwarf.

Zusätzlich wurden Änderungen am aktuellen Raid-Tier vorgenommen. Das wöchentliche Limit für die Schatztruhen wurde aufgehoben, die feste Reihenfolge der Ebenen entfällt und die „Kraft des Transzendierens“ ist nun aktiv. Gruppen, denen bisher noch Loot oder Kills fehlen, können also ab heute mit weniger Aufwand und neuen Chancen durchstarten.

Ob die neuen Story-Quests Fragen beantworten werden, die sich die Spieler zu Visna und der vermeintlichen neuen Fernkämpferklasse stellen, bleibt abzuwarten. Handfeste Infos wird es allerdings voraussichtlich erst im Oktober zum Fan Fest in Tokyo geben. Ob der Fernkämpfer genauso einen Hype erfahren wird wie der neue Tank? Plötzlich wollen meine Freunde in Final Fantasy XIV nur noch tanken – Ich sage: Wartet erstmal auf den Fernkämpfer