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Twitch-Streamer shroud bezeichnet WoW als eines der „leichtesten Spiele“, findet ein gescheitertes MMORPG viel schwieriger

Johanna Heuck Johanna Lesezeit 2 Minuten
Shroud redet über WoW

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist der Meinung, World of Warcraft sei eines der leichtesten Spiele und New World sei viel schwieriger.

Was sagt shroud zu WoW? shroud zählt mit seinen über 11 Millionen Followern auf Twitch zu den größten Streamern weltweit. In einem Wardogs-Stream gab er seine Meinung zu World of Warcraft preis. Für ihn sei WoW Classic eines der leichtesten Spiele, das man jemals spielen könnte (Quelle: Twitch).

Gleichzeitig sagt er, dass der WoW-Konkurrent New World schwieriger sei als WoW Classic. Schade nur, dass es New World ab Januar 2027 nicht mehr geben wird, denn dann werden die Server abgeschaltet.

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Warum ist das interessant? Shrouds Aussage ist deswegen interessant, weil World of Warcraft eines seiner Lieblingsspiele ist – neben Counter-Strike natürlich. Allerdings muss ein Spiel nicht immer schwierig sein, damit man es genießen kann. Auch ein leichtes Spiel kann selbstverständlich Spaß machen.

Und Spaß hat shroud an WoW allemal, vor allem an WoW Dragonflight und an WoW Classic. Im Dezember 2022 fand shroud beispielsweise WoW Dragonflight so gut, dass er seinen Twitch-Kanal dafür riskierte. Denn seine Community ist eher Shooter von ihm gewohnt und scheinen auch nicht wirklich Fans von World of Warcraft zu sein. Shroud spielte es trotzdem eine zeitlang auf Twitch.

Wie Dexerto berichtete, war shroud im Jahr 2020 von WoW Classic so in den Bann gezogen worden, dass er sogar seine Freundin rekrutierte, um ihm beim Grinden zu helfen. Somit forderte WoW Classic shroud nicht wirklich heraus, aber er verbrachte trotzdem viel Zeit in dem MMORPG.

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Was sagt ihr zu der Aussage von shroud? Stimmt ihr ihm zu oder könnt ihr ihn gar nicht nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!
Mehr zu shroud lest ihr hier auf MeinMMO: „Weiß echt nicht, was ich Tag für Tag mache“ – shroud beendet Stream auf Twitch mit kryptischen Worten, verschwindet ohne weitere Info für 3 Wochen

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