WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft

Der Gnom ist aus dem Sack! Die Blizzard-Verantwortlichen haben auf der BlizzCon 2026 tatsächlich WoW Forever angekündigt. MeinMMO erklärt, was hinter der neuen Classic-Plus-Version von World of Warcraft steckt.

Was ist WoW Forever? Das neue, dritte Standbein für World of Warcraft. WoW Forever soll sich neben dem modernen WoW und WoW Classic einreihen und den Wunsch der Community nach einer Classic-Plus-Variante erfüllen. Sprich: WoW Forever ist das neue „Vanilla“-WoW, das auf Stufe 60 einen neuen, alternativen Weg einschlagen soll.

Es geht also nicht weiter mit Burning Crusade und Wrath of the Lich King. WoW Forever ist aber auch keine zeitbegrenzte Saison, die irgendwann wieder ausläuft und dann weg ist. Stattdessen möchten die Enwickler WoW Forever langfristig um neue Inhalte erweitern, dabei aber die Maximalstufe 60 beibehalten (horizontale Progression wie in Guild Wars 2).

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was macht WoW Forever neu? Die Entwickler haben die folgenden Pläne für die neue Classic-Variante verraten:

WoW Forever soll zwar nicht den Look vom modernen WoW, aber ein leichtes Grafik-Update erhalten.

Zu den geplanten Neuerungen für WoW Forever gehören neue Zonen, Quests, Raids, Rezepte, Dungeons, Talente sowie ein frisches Startgebiet. Mit den Skyborn soll zudem ein neues Volk kommen.

In jeder Ecke der Welt soll es neue Dinge zu entdecken geben. Auf allen Level-Stufen soll es neue Erfahrungen geben.

Die Raids von WoW Forever sollen sich an Schlachtzüge aus 10 bis 20 Personen richten.

Ein Feature von Burning Crusade landet in WoW Forever: Horde-Paladine und Allianz-Schamanen.

Für WoW Forever soll es die Transmogrifizierung geben sowie ein neues Legacy-Talent-System. Die Berufe, das Interface und weitere Systeme sollen überarbeitet werden.

Die Entwickler planen Ingame-Events und die Bereitstellung eines Hardcore-Regelwerks.

Das Ziel aller Neuerungen ist es, die Classic-Erfahrung zu erweitern und nicht zu verändern. WoW Forever soll sich an Classic-Fans richten und die Stärken der Classic-Version ausbauen, ohne die Ecken und Kanten abzuschleifen.

WoW Forever: Beta, Release und Roadmap

Wann erscheint WoW Forever? Wie bei den bisherigen Classic-Inhalten von WoW braucht ihr auch für WoW Forever das normale WoW-Abo. Extra kaufen müsst ihr WoW Forever nicht. Ähnlich wie bei WoW Classic soll es aber kostenpflichtige Bundles geben.

Wann erscheint WoW Forever? Der Release der neuen Classic-Version soll bereits am 04. November 2026 erfolgen. Das erste Inhalts-Update ist für März 2027 geplant. Ihr habt also ein paar Monate Zeit, um Maximalstufe 60 zu erreichen. Weitere sollen im 4-Monate-Takt folgen. Auch jährliche Erweiterungen (große kostenlose Updates) sind geplant.

Kommt vorher eine Beta? Jup! Eine öffentliche Beta soll vom 17. September bis zum 19. Oktober 2026 laufen.

Was passiert mit WoW Classic? Das normale WoW Classic soll mit seinen aktuellen Versionen weiterhin bestehen bleiben.

Die Entwickler bezeichnen WoW Forever auch als Vanilla-WoW mit neuen Abenteuern. Wie gefällt euch diese Interpretation von Classic Plus? Habt ihr Bock? Verratet es uns in den Kommentaren! Was sonst noch auf der BlizzCon 2026 angekündigt worden ist, erfahrt ihr in unserem Ticker zu Blizzards Hausmesse.