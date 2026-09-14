WoW: Forever mit Controller spielen – Das funktioniert offenbar richtig gut

Einige Besucher der BlizzCon hatten bereits die Möglichkeit, den Controller-Support von WoW: Forever auszuprobieren. Wir verraten euch, wie sich Classic Plus ohne Maus und Tastatur steuert.

Was ist zum Controller-Support von WoW: Forever bekannt? Bei den Panels der BlizzCon 2026 zu WoW: Forever war es nur eine Randnotiz: Die neue Version von World of Warcraft soll offiziellen Controller-Support erhalten. Obwohl sich das Feature noch in einer Alpha befindet (also noch nicht fertig ist), konnten Besucher von Blizzards Hausmesse die neue Version Forever mit einem Gamepad spielen.

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Hier die wichtigsten Erkenntnisse dazu, wie sich WoW mit Blizzards offizieller Controller-Steuerung spielt:

Man kann per Knopfdruck zwischen der normalen Steuerung mit Tastatur sowie Maus und der Controller-Steuerung wechseln.

Durch den Wechsel auf die Controller-Steuerung passt sich automatisch das gesamte Interface an. Die altbekannten Standardmenüs wechseln auf ein kreisförmiges Radialmenü.

Die Fähigkeiten eurer Helden löst ihr vor allem über die Aktionstasten aus, in Kombination mit den beiden hinteren Schultertasten. Auch das Steuerkreuz könnt ihr frei belegen. So stehen euch über 20 Belegungen zur Verfügung.

Die vorderen beiden Schultertasten nutzt ihr hingegen für die Zielerfassung. Die vordere linke Taste ist für Verbündete, die vordere rechte Taste für Gegner. Durch mehrfaches Betätigen schaltet ihr dabei zwischen den verschiedenen Zielen hin und her. Alternativ haltet ihr die jeweilige Taste länger gedrückt, wodurch ihr die möglichen Feinde oder Verbündete direkt über eine Auswahl anvisieren könnt.

Flächeneffekte lassen sich offenbar noch nicht manuell platzieren. Stattdessen löst ihr sie um das aktuell ausgewählte Ziel aus, wobei euer Ziel im Zentrum des Effekts steht.

Laut eines Erfahrungsberichts auf playday.one soll die Controller-Variante bereits nach kurzer Eingewöhnung gut funktionieren. Einzig in hektischen Situationen kam es zu Problemen, weil der Heiler Schwierigkeiten damit hatte, sich in Gefahrenmomenten schnell selbst als Ziel auszuwählen. Mit mehr Übung sollte aber auch das kein Problem sein.

Was bedeutet das für WoW? Schon in der Vergangenheit konnte man WoW mit einem Controller steuern, wenn man externe Programme als Hilfestellung genutzt hat. Ein offizieller Controller-Support für WoW: Forever macht Mods von Drittanbietern unnötig und könnte ein guter Testballon dafür sein, irgendwann auch alle anderen Versionen von World of Warcraft mit dem Feature auszustatten.

Eine Bestätigung der Entwickler für diesen Plan gibt es aktuell aber nicht. Genauso wenig ist klar, ob das nur ein erster Schritt in Richtung Konsolen-Portierung sein könnte. Unter der Schirmherrschaft von Microsoft liegt es nahe, dass ein starkes Produkt wie WoW irgendwann auch auf Xbox ein Zuhause finden könnte.

WoW mit dem Controller steuern – habt ihr das bereits ausprobiert oder hättet ihr Lust darauf, das auszuprobieren? Manch ein Spieler freut sich sogar gerade darüber, dass man WoW dadurch in Zukunft noch besser auf dem Steam Deck erleben kann. Wäre das was für euch? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Mehr zur neuen Classic-Plus-Version findet ihr hier: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft