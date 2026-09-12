WoW Forever wird der Knaller, wenn Blizzard aus einem krassen Fehler von WoW Classic lernt

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz freut sich riesig auf WoW: Forever. Die Classic-Version von World of Warcraft bleibt einfach eine ganze besondere MMO-Erfahrung, die man so heute nirgendwo findet.

Blizzard hat mit WoW: Forever endlich WoW Classic Plus angekündigt und ich freue mich riesig auf den Start im November 2026. Der Grund, beziehungsweise die zwei Gründe sind die beiden bisher besten Gaming-Erfahrungen meines Lebens:

Vanilla-WoW hat 2005 meine Liebe zum Genre der MMORPGs geweckt und mir als Teil der Gilde Godmode die beste Gaming-Phase meines Lebens beschert – die immerhin bis zum Fall vom heroischen Lichkönig anhalten sollte.

WoW Classic konnte dieses Kunststück 2019 dann wiederholen: Ich fand erneut eine besondere Gemeinschaft, um gemeinsam den alten WoW-Content zu bestreiten und all die offenen Rechnungen zu begleichen, die seit 13, 14 Jahren offen waren (wie der Sieg über Kel’Thuzad in Naxxramas).

Ich mag einfach die entschleunigte Level-Phase und das ständige Miteinander beim Questen oder wenn es in Dungeons und später in die Raids geht. Und das man sich noch oldschool via Chat oder Discord organisieren muss. Solch eine MMO-Erfahrung bieten moderne Genre-Vertreter einfach nicht.

Die nachfolgenden Classic-Saisons fand ich dann zwar spannend, besaßen aber ein Geschmäckle von „alle erspielten Fortschritte sind in absehbarer Zeit weg“. Wie viele andere wünschte ich mir einfach mehr Inhalte, basierend auf dem Classic-Fundament, und zwar als alternative Zeitlinie zu dem Weg, den WoW mit der Erweiterung „The Burning Crusade“ ab 2007 beschritten hat.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Die Erfüllung eines Traums

WoW: Forever bietet diese Alternativerfahrung. Es geht mit Stufe 60 in neue Zonen, um dort noch nie gespielte Quests, Dungeons und Raids zu erkunden. Punktuell landen bekannte Features aus der Zukunft von WoW im neuen, alten WoW. Die Horde-Paladine beispielsweise und die Allianz-Schamanen. Das im Speziellen finde ich gut.

Die Transmogrifizierung hätten sie von mir aus weglassen können, aber ich weiß, dass die kosmetische Anpassung des Helden für viele MMO-Fans wichtig ist. Und ich kann sie offenbar per Knopfdruck bei mir deaktivieren, sodass alle Krieger in genau den Classic-Clowns-Kostümen erstrahlen, die wir aus der Vanilla-Ära kennen.

Was mich am meisten freut: Das hier wird wieder eine MMO-Erfahrung, die voll auf das Mit- und Gegeneinander setzt. Dungeons und Raids stehen im Fokus vom PvE-Endgame. Organisieren muss man sich für diese, indem man mit anderen Spielern spricht, sich organisiert. Als Gilde gemeinsam die Inhalte angeht. WoW: Forever soll diese oldschoolige MMO-Erfahrung trotz diverser Neuerungen umarmen, und das ist genau richtig!

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026

Glaubt Blizzard an den Erfolg von WoW: Forever?

Ich hoffe nur, dass Blizzard aus dem ersten Start von WoW Classic gelernt hat. WoW: Forever braucht unbedingt in sich geschlossene Sprachen-Server für die wichtigsten Länder. Und zwar von Anfang an genug Sprachen-Server, damit sich die Community so früh wie möglich so gleichmäßig wie möglich verteilen kann. Ich bin mir nämlich sicher, dass der Ansturm enorm sein wird.

Vor dem Start von WoW Classic hatte Blizzard selbst nicht an den Erfolg der Classic-Version geglaubt und daher viel zu vorsichtig agiert. Sprachen-Server stellten sie erst nach einem saftigen Shitstorm bereit. Davon aber viel zu wenige. RP-Server gab es fast gar nicht.

Zahlreiche Spieler auf diversen Servern haben darunter monatelang gelitten (vor allem auf PvP-Servern). Das darf dieses Mal nicht erneut passieren! Ich hatte Glück und war auf einem der wenigen deutschen PvE-Server mit einer gesunden Population (und kaum Einlog-Wartezeiten).

Am 27. Oktober wissen wir mehr. Dann soll eine Vorabregistrierungsphase starten und wir sehen, was für und wie viele Server Blizzard für WoW: Forever bereitstellen wird. Wenn sie für diesen Tag die richtige Entscheidung treffen, bin ich mir sicher, dass mich in Azeroth erneut eine der besten Spielerfahrungen meines Lebens erwarten wird.

Wie seht ihr das: Freut ihr euch auf WoW: Forever? Oder hättet ihr euch eine andere Variante von WoW Classic Plus gewünscht? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Wenn ihr Details zu den Neuerungen von Forever sucht, schaut gern in unserer Übersicht vorbei: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft