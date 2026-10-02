Ein Hersteller beweist Kundenservice, ersetzt einem Spieler sein defektes RAM-Kit im Wert von 130 Euro, das derzeit für 1.100 Euro verkauft wird

Ein Hersteller beweist Kundenservice: Er ersetzt den defekten RAM eines Spielers, obwohl man auch nur das Geld hätte erstatten müssen. Denn das tun viele andere Hersteller: Neuware für defekte Ware herauszugeben, ist eine Seltenheit geworden.

Was ist vorgefallen? Das Magazin Tweaktown berichtet, das ein Nutzer vergangenes Jahr (2025) ein RAM-Kit von G.Skill für etwa 150 US-Dollar gekauft haben soll. Das sind etwa 130 Euro. Wenig später stiegen die Preise dann bei Arbeitsspeicher und allgemeinem Speicher drastisch an und haben sich seitdem nicht wieder beruhigt.

Vor wenigen Wochen fiel das RAM-Kit des Nutzers jedoch aus und er fragte den Hersteller im Rahmen einer Garantie um Unterstützung. Das schreibt er selbst in einem Reddit-Post.

Tatsächlich reagierte der Hersteller sogar überraschend. Denn anstatt ihm nur den Kaufpreis zurückzuerstatten, bekam er im Rahmen der Garantie einen vollständigen Ersatz zugeschickt. Laut Geizhals.de liegt der derzeitige Verkaufspreis bei 1.100 Euro.

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Viele Hersteller geben lieber Geld als defekte Geräte durch Neuware zu ersetzen

Warum ist das Verhalten bemerkenswert? Die eigenen Garantiebedingungen von G.Skill hätten es dem Unternehmen wohl erlaubt, stattdessen den ursprünglichen Kaufpreis von 150 US-Dollar zu erstatten. Stattdessen schickten sie ein funktionsfähiges Kit im Wert des Achtfachen des ursprünglichen Preises.

Das Verhalten von G.Skill ist schon bemerkenswert, da eine solche Kulanz in aktuellen Zeiten nur selten gewährt wird, wie man an einigen anderen Beispielen sehen kann:

Diese Liste ließe sich noch beliebig weiterführen. Sicher ist, dass viele Hersteller mit dem Blick auf die hohen Preise wohl ungern defekte Geräte gegen neuwertige Ware tauschen wollen.

In einer Zeit, wo um jeden Euro bei Technik gekämpft wird, gibt es auch hin und wieder gute Neuigkeiten. In einem Fall schickte Hersteller Noctua einem Spieler ein Ersatzteil für seinen Kühler um die halbe Welt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Hersteller zeigt, wie man echten Kundenservice bietet, versendet kostenlos ein Set für einen acht Jahre alten CPU-Kühler an einen Spieler