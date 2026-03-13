Verkäufer weigert sich, defekten RAM auszutauschen: Meint, die Preiserhöhung käme einem „Upgrade“ gleich

Arbeitsspeicher wird immer teuer. Doch was passiert, wenn RAM kaputtgeht? Ein Spieler musste das jetzt die harte Tour erfahren: Der Verkäufer weigert sich, das defekte Modell auszutauschen, weil die Preise so hoch sind.

RAM und Speichermedien werden seit Monaten immer teurer und laut Experten werden die Preise noch weiter steigen. Doch einem Nutzer ging jetzt der Arbeitsspeicher kaputt. Ärgerlich, aber im Normalfall kann man dank Garantie das beschädigte Modell austauschen lassen.

Doch in einem Fall klappte das nicht. Der YouTube-Kanal Hardware Unboxed berichtet, dass ein Verkäufer den Austausch von beschädigtem RAM verweigerte. Mittlerweile hat sich der Verkäufer auf das Video gemeldet, doch das Problem scheint laut YouTuber kein Einzelfall zu sein.

Falls ihr gerade RAM kaufen wollt: Ihr könnt die aktuellen Preise für Arbeitsspeicher in unserem RAM-Preisticker live mitverfolgen.

Verkäufer weigert den Austausch von beschädigtem RAM, will lieber alten Kaufpreis erstatten

Was ist genau passiert? Ein Nutzer schickte seinen kaputten Arbeitsspeicher zu dem Händler ein. Dieser bestätigte den Defekt mit einem PassMark-Test, teilte dem Nutzer dann jedoch mit, dass er kein Ersatzkit erhalten würde. Stattdessen bot er eine Rückerstattung des ursprünglichen Preises von 155 AUD an. Der heutige Kaufpreis liegt jedoch beim vierfachen Preis.

Obwohl derzeit viele ähnliche Sets auf Lager sind, teilte das Geschäft dem Käufer mit, dass ein Ersatz ein „Upgrade” sei. Hätte er das Angebot angenommen, hätte er im Anschluss weitere 400 AUD oder mehr für ein ähnliches Set bezahlen müssen. Deswegen lehnte er die Erstattung ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat der Verkäufer reagiert? Mittlerweile hat sich der Verkäufer direkt unter dem Video des Kanals gemeldet und erklärt, dass man noch einige Informationen ergänzen wolle. In diesem Fall sehe man den Fehler aber beim Kunden und nicht beim Verkäufer:

Hallo! Ich verstehe die Frustration in diesem Fall vollkommen und möchte Ihnen hier einige weitere Informationen zur Bearbeitung dieses Garantiefalls geben. Wenn ein Produkt im Rahmen der Garantie bei Umart eingereicht wird, bieten wir dem Kunden gemäß unserer Richtlinie je nach Wunsch einen Ersatz oder eine Rückerstattung an, sofern Ersatzware verfügbar ist. In diesem speziellen Fall war zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Garantieantrags leider kein Ersatzartikel für das Produkt verfügbar. Daher wurde der Antrag gemäß unserem Garantieverfahren mit einer Rückerstattung abgeschlossen. Wir verstehen, dass solche Situationen frustrierend sein können, insbesondere wenn sich die Produktpreise seit dem ursprünglichen Kauf möglicherweise geändert haben. Unser Team ist stets bestrebt, Garantiefälle gemäß unseren Richtlinien so fair und schnell wie möglich zu lösen.

Ist das ein Einzelfall? Die Vorgehensweise des australischen Einzelhändlers scheint außerdem kein Einzelfall zu sein: In einem Kommentar direkt unter der Reaktion des Händlers, erklärte Hardware Unboxed, dass er mehrere ähnliche Fälle vorliegen habe, wo Käufer ähnliche Probleme mit genau diesem Händler hätten. Er empfiehlt, dass man sich lieber direkt an den Hersteller es Produktes wenden solle.

Arbeitsspeicher ist richtig teuer geworden. Einige Nutzer gehen jetzt so weit, dass sie teilweise 18 Jahre alte Hardware kaufen: DDR3-RAM und passende Prozessoren sind nämlich deutlich günstiger. Händler berichten, dass die Verkaufszahlen für alte Hardware rapide gestiegen sein sollen: Nutzer kaufen gerade aus Verzweiflung 18 Jahre alte Hardware, weil moderner Arbeitsspeicher gerade viel zu teuer ist