In einer Zeit, wo um jeden Euro bei Technik gekämpft wird, gibt es auch hin und wieder gute Neuigkeiten. In einem Fall schickte Hersteller Noctua einem Spieler ein Ersatzteil für seinen Kühler um die halbe Welt. Viele aus der Community meinen, dass guter Kundenservice auf einem hart umkämpften Markt ein wichtiger Faktor sein könne.

Regelmäßig berichten wir davon, wie Spieler mit Herstellern um Erstattungen oder Reparaturen kämpfen müssen. Bei den aktuell hohen Preisen bei Hardware scheint das mittlerweile fast schon Alltag zu sein.

Es gibt aber auch Positiv-Beispiele, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So berichtet das Magazin WCCFTech, dass der österreichische Hersteller Noctua ein Ersatzteil für einen Kunden um die halbe Welt geschickt haben soll und das außerdem völlig kostenlos.

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Hersteller schickt Nutzer Upgrade-Set auf die Philippinen

Was genau soll Noctua gemacht haben? Ein Spieler hatte sich wohl ein neues Mainboard zugelegt, wollte aber seinen alten Noctua-Kühler (NH-D15) weiterhin verwenden, da dieser immerhin nicht sehr günstig ist. Laut Geizhals müsst ihr für den CPU-Kühler mindestens 100 Euro zahlen.

Durch einen Tipp von Linus Tech Tips fand er heraus, dass der Hersteller Noctua Upgrade-Montagesets für seine alten Kühler anbieten würde, damit man die älteren Lüfter auch auf neueren Mainboards verwenden könne.

Das Unternehmen benötigte dafür lediglich ein Foto der Hardware des Nutzers sowie eine Notiz mit dem Namen des Kunden und dem aktuellen Datum. Der Spieler glaubte laut eigenem Post auf Reddit nicht daran, dass sich Noctua wirklich die Mühe machen würde, ihm ein Set auf die Philippinen zu schicken und war daher ehrlich überrascht, als das Paket nach einem Monat eintraf.

Die Firma Noctua hat übrigens in der Community einen guten Ruf und es ist nicht das erste Mal, dass der Hersteller einem Nutzer hilft. So schickte Noctua einem Spieler nach 12 Jahren noch ein Ersatzteil für seinen Kühler. Und viele in der Community erklären immer wieder: Gerade in einem hart umkämpften Markt wie der PC-Hardware, könne ein guter Service ein entscheidender Faktor sein.

Eine Reparatur oder Erstattung kann aber auch völlig anders ablaufen als geplant: Ein Nutzer schickt seinen Laptop zur Reparatur, das Gerät kommt mit weniger Arbeitsspeicher zurück als ursprünglich gekauft. Der Verkäufer begründet das damit, dass der RAM inkompatibel sei: Spieler schickt Laptop zur Reparatur, der Verkäufer entfernt 32 GB RAM, die Begründung macht viele fassungslos