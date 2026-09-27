Die teuerste Edition von GTA 6 kostet so viel, dass sich sogar Ubisoft darüber lustig macht

Die Collector’s Edition von GTA 6 sorgt wegen ihres Preises und (fehlender) Inhalte für Aufregung. Nun hat Ubisoft in einer eigenen Ankündigung darauf Bezug genommen und erntet dafür Lob.

399,99 Euro. So viel möchte Rockstar Games für die teuerste Edition von GTA 6. Nach der Ankündigung der Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection entbrannte eine heftige Diskussion unter Fans. Nicht nur sei der Preis sehr hoch, die Edition enthält zudem keine Version des eigentlichen Spiels.

Im Zuge der ganzen Aufregung hat sich nun Ubisoft eingeschaltet und selbst eine Ankündigung getätigt. Die ist nicht zufällig preislich attraktiv, sondern scheint ein gezielter Seitenhieb auf den Konkurrenten Rockstar Games zu sein.

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40 Euro für wie viel?

Was kündigte Ubisoft an? Am 25. September 2026 teilte der X-Account von Rayman (eine Ubisoft-Marke) Informationen zur sogenannten „Launch Edition“ von Rayman Legends Retold. Und zwar mit den Worten: „Wir haben zwar keine Glade of Dreams-Collection…“

Glade of Dreams (zu Deutsch: Lichtung der Träume) ist der Name der Rayman-Welt, es handelt sich also zweifelsohne um eine Anspielung auf die „Vice City Collection“. Der Post zählt im Anschluss noch auf, was für knapp 40 € in der Launch Edition enthalten ist, nämlich sogar das eigentliche Spiel:

Das Hauptspiel Rayman Legends Retold

Eine gedruckte Karte der Glade of Dreams

Drei Lithografien

Ein exklusiver Schuber

Eine Version des Spiels Rayman Origins (Enhanced Edition)

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Für etwa 40 € verkauft Ubisoft hier im Grunde zwei Spiele plus einige Extras. Der preiswerte Deal stößt in den Kommentaren auf Verwunderung, erhält aber auch Lob:

„Ich hab’s immer gesagt, sogar Ubisoft liefert uns bessere Sammlereditionen als Rockstar“, schreibt el_pibe_10.

„Es ist bitterernst, wenn Ubisoft Rockstar auf den Arm nimmt und es tatsächlich Sinn ergibt“, schließt sich Pinknin an.

„Die Tatsache, dass man damit weitaus mehr bekommt – und das für nur ein Zehntel des Preises des GTA-6-Bundles“, errechnet Jayel Baldwin.

„Das beste Angebot aller Zeiten – Rayman ist der Hammer! All das zu diesen Preisen ist der Wahnsinn“, findet KlaasPro.

Der Rayman-Deal erregt wohl deshalb so viel Aufsehen, da gerade Ubisoft in der Vergangenheit mit umstrittener Monetarisierung wie Mikrotransaktionen in den eigenen Spielen aufgefallen ist. Erst im Juli 2026 soll intern davon die Rede gewesen sein, dass Monetarisierung den Spielern mehr Spaß bringen würde (via Kotaku).

Was haltet ihr von dem Seitenhieb auf Rockstar Games? Seid ihr vielleicht sogar Rayman-Fans und schlagt bei diesem Angebot zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr stattdessen sehnsüchtig darauf wartet, endlich die Open World von Vice City zu erkunden, solltet ihr stets auf dem neuesten Stand sein: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker