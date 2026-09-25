„Einfach nur eine Zumutung“ – Fans von GTA 6 erwarteten ungeduldig eine Collector’s Edition, die nun für Enttäuschung sorgt

Rockstar hat eine Sammeledition für GTA 6 vorgestellt, die selbst bei Fans, die eigentlich sehr bereit waren, eine besondere Edition für mehr Geld zu kaufen, einfach nur für Frust und Enttäuschung sorgt.

Was ist das für eine Edition? Es handelt sich um eine Art Collector’s Edition für GTA 6, die „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection“, die gestern von Rockstar für Vorbestellungen angekündigt wurde. Sie beinhaltet verschiedene Merch-Artikel, darunter eine Figur, einen Spiegel und weitere Kleinigkeiten wie eine Sonnenbrille, eine Snapback, Sticker und einen Koks-Löffel. Das Spiel? Das ist dabei jedoch nicht enthalten.

Und das, obwohl man für diese Box ganze 399 Euro zahlen müsste.

Das sorgt nicht nur bei sonst eingefleischten Fans für Frust, sondern selbst bei einem der größten Content-Creator für GTA 6.

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„Sie haben das Ziel verfehlt“

Wie reagiert die Community auf diese Ankündigung? Die Stimmung innerhalb der Fanbase der GTA-Reihe ist überwiegend angeknackst … und das deutlich, wie man verschiedenen Kommentaren auf Reddit entnehmen kann. Selbst bei den Fans, die eigentlich dazu bereit gewesen wären, etwas mehr Geld für eine besondere Edition mit Merch auszugeben:

„Ich habe schon immer gesagt, dass das ein so gigantisches Spiel und ein so großer Moment ist, dass ich bereit war, für die Collector’s Edition so viel auszugeben, wie Rockstar verlangt“, schreibt llambordins. „Diese Abzocke für 400 € kommt nicht infrage, da steige ich definitiv nicht mit ein.

Auch ToplleToes findet: „Der Preis ist absolut nicht zu rechtfertigen. Das Album war schon teuer, aber das ist einfach nur eine Zumutung.“

Selbst große Namen der Community sind zögerlich: Gestern hat der YouTuber TGG noch der Enthüllung der Collector’s Edition in seinem Stream entgegengefiebert. Heute Morgen meldete er sich jedoch schließlich mit einem Update auf YouTube, um seine eigene Meinung zu der Thematik zu äußern:

Das sind ein paar Dinge, die mir gefallen würden, aber […] wenn jemand wie ich – und mein Job besteht fast ausschließlich darin, Inhalte für GTA zu erstellen, insbesondere für GTA 6 – … Wenn ich heute Morgen aufwache und mir nicht ganz sicher bin, ob ich mir das holen will – dann habe ich das Gefühl, dass sie hier vielleicht ein bisschen das Ziel verfehlt haben.

Wie TGG hier erklärt, ist er eigentlich niemand, der bei Merch oder anderen Artikeln zu GTA 6 lange zögert. Als während eines früheren Streams die limitierte Vinyl-Edition des Soundtracks angekündigt wurde, zögerte er keine Sekunde, um diese zu bestellen. Doch die neue Sammeledition stimmt selbst ihn unzufrieden.

Für jemanden wie mich sollte das eigentlich ein Volltreffer sein. Ich sollte mich eigentlich in die Schlange stellen, um das so schnell wie möglich zu kaufen. Aber die Tatsache, dass ich irgendwie nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte, sagt meiner Meinung nach viel aus.

Was haltet ihr von der Collector’s Edition? Hättet ihr sie für einen geringeren Preis vielleicht doch gekauft? Und wie findet ihr die Entscheidung, 400 Euro dafür zu verlangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu GTA 6 erfahrt ihr in unserem Countdown und News-Ticker: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker