GTA 6 bekommt keine physische Version, der Soundtrack aber schon

Rockstar kündigt einen offiziellen Soundtrack für GTA 6 an, der – anders als das Spiel – sogar doppelt physisch erscheint, auf CD und als Vinyl. Die ersten 6 Songs sind bereits da.

Update vom 17.09.2026 um 14:36 Uhr: Kaum ist unsere News draußen, schon ist die Limited Edition der Vinyl-Version des Soundtracks Kaum ist unsere News draußen, schon ist die Limited Edition der Vinyl-Version des Soundtracks laut Rockstar bereits ausverkauft.

Was hat Rockstar angekündigt? Rockstar hat gerade bestätigt, dass der offizielle Soundtrack von GTA 6 gemeinsam mit dem Spiel am 19. November 2026 erscheinen wird. Die ersten 6 Singles sind gemeinsam mit der Ankündigung erschienen und können bereits gehört werden, nämlich:

„That’s it (feat. Future & Metro Boomin)“ von Yung Lean

„RHYNO“ von Travis Scott

„Sexy Magic“ von CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again & Etienne de Crécy

„Last Thing You Need“ von Morgan Wallen

„Macacoa 2000“ von Rauw Alejandro

„Bright Lights, Big City“ von Keith Richards

Der Soundtrack erscheint außerdem, anders als das Spiel an sich, auch als physische Version auf Vinyl, als Limited Edition und auf CD. Hier könnt ihr den offiziellen Ankündigungs-Post lesen:

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Musik kann von euch in den Händen gehalten werden

Was wissen wir zum Soundtrack? Der Soundtrack wird 34 originale Tracks beinhalten. Rockstar beschreibt es als eine „genreübergreifende Auswahl der spannendsten Künstler der Welt“.

Das Album ist in Zusammenarbeit mit Atlantic Records entstanden und kann bei allen großen Musik-Streaming-Diensten vorab gespeichert werden.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Findet ihr einen physischen Soundtrack cool? Oder ärgert ihr euch nun umso mehr, dass Rockstar die Musik als physische Version rausbringt, das Spiel aber nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu GTA 6 findet ihr in unserem Countdown und Newsticker auf MeinMMO: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker