Mehrere Musiker teasen Soundtrack zu GTA 6 – und der muss slappen

GTA 6 enthüllt gemeinsam mit einer Menge Artists neue Informationen zur Musik im Spiel. Der Soundtrack nimmt so immer weiter Form an – und MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich drauf.

Was wurde neu angekündigt? Fast zeitgleich enthüllten mehrere Artists auf verschiedenen Socials wie Instagram oder X ein Bild, das verdächtig dem Artstyle von GTA 6 gleicht. Darunter gaben unter anderem Travis Scott, Future, Metro Boomin und mehr bekannt, dass das kein Zufall sei: Sie teasen ihre Kollaboration mit Rockstar, was wohl für einen baldigen Reveal des offiziellen Soundtracks sprechen könnte.

Welche Künstler haben ihren eigenen Rockstar-Post veröffentlicht? Zu den Künstlern zählen neben den drei bereits genannten:

Morgan Wallen

Rauw Alejandro

Keith Richards

Yung Lean

Fred again

Raúl Alejandro

CA7RIEL & Paco Amoroso

Morgan Wallen

PinkPantheress

Sie posteten verschiedene Bilder im GTA-6-Stil, darunter einen Flamingo-Schwimmreifen, einen Leguan, eine Poolleiter, eine Yacht, einen Sportwagen und ein paar Highheels einer Tänzerin an der Stange.

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Ein Künstler könnte mehr beisteuern als „nur“ einen Song

Inwiefern geht die Kollaboration über Songs hinaus? Travis Scott teast in seinem Post an, dass seine Kollaboration mit Rockstar für GTA 6 über das simple Beisteuern von Musik hinausgehen könnte. Er schreibt:

JETZT IST ES SOWEIT MEINE RÜCKKEHR INS GAMING MUSS VON WUT UND VIEL TANZEN BEGLEITET WERDEN – LOS GEHT’S! J… O. H….. Fortsetzung folgt Bis bald Travis Scott auf Instagram

Wofür „J… O. H…..“ steht, wurde bereits von mehreren Fans, darunter auch dem YouTuber TGG entziffert, wie er in einem neuen Video erklärt. Dabei handelt es sich nämlich, was man durch die Anzahl der Punkte hinter den Buchstaben bestätigen kann, um den „Jack of Hearts“-Club aus GTA 6, der von Boobie Ike geführt wird.

Boobie Ike vor dem Jack of Hearts (Quelle: Rockstar)

Die Vice-City-Legende hat nicht nur mit Clubs zu tun, sondern besitzt auch ein Tonstudio in der Stadt. Der Geschäftsmann arbeitet gemeinsam mit dem aufstrebenden Musiker Dre’Quan bei Only Raw Records und ist daher auch in der Musikbranche involviert.

Was bedeutet das nun für Travis Scott? Es handelt sich dabei bis jetzt nur um eine Theorie, allerdings könnte der Post des Künstlers darauf hinweisen, dass er nicht nur ein Teil des Soundtracks von GTA 6 sein wird, sondern explizit etwas mit dem Jack of Hearts und Boobie zu tun hat. Vielleicht nimmt der Musiker eine Rolle im Spiel ein, ob durch Synchro oder auch als er selbst. Auf weitere Infos dazu müssen wir uns zunächst noch gedulden.

Der Soundtrack von GTA 6 muss mindestens so stark werden wie der des Vorgängers

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Caro zu dem Soundtrack von GTA 6: Ich freue mich ungemein darauf, mehr zum Soundtrack von GTA 6 zu erfahren, und freue mich, dass mit den Social-Media-Posts neue Informationen geteilt wurden. Ich bin nicht nur generell ein Fan von Film- und Videospielsoundtracks – in bisherigen Games wie Cyberpunk 2077 (wo ich ein ausführliches persönliches Ranking aller Radiosender geschrieben habe), aber auch in GTA 5 ist die Musik ikonisch und einfach ein massiver Teil der Spielerfahrung, wenn man stundenlang im Auto rumcruised.

Dass wir in GTA 6 eine wirklich hohe Anzahl von Stunden mit dem Auto unterwegs sein und vom Soundtrack des Spiels begleitet werden, ist äußerst wahrscheinlich. Und dass wir durch Charaktere wie Boobie Ike, Dre’Quan und Real Dimez noch tiefer in die Musikszene von Vice City eintauchen werden, finde ich sehr spannend.

Meine hoffnungsvolle Einstellung, dass wir einen starken Soundtrack erhalten werden, hab ich bereits hinter mir gelassen. Aber nur, weil die bisherigen Songs aus dem Videomaterial zu GTA 6 einfach heftige Ohrwürmer sind. Titel wie „Hot Together“ (The Pointer Sisters), „Inner Light“ (Elderbrook, Bob Moses) und ein Banger wie „Se Me Nota“ (Chimbale, Omega) sind bei mir täglich on repeat und eine dicke persönliche Empfehlung!

Der Soundtrack von GTA 6 MUSS gut sein, um mit anderen Kandidaten mitzuhalten. Sorgen mach ich mir dabei aber nicht.

Was haltet ihr von diesen Ankündigungen? Und ist euch der Soundtrack genauso wichtig wie mir? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu GTA 6 erfahrt ihr in unserem Release-Countdown und Newsticker auf MeinMMO: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker