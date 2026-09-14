GTA 6 übernimmt etwas aus RDR2, das auf den ersten Blick gar nicht zur Reihe passen mag – doch das finde ich super

In einem Interview mit dem Co-Studiochef von Rockstar North erklärt dieser, was sich das Team für GTA 6 von Red Dead Redemption 2 abgeschaut hat. Das mag zwar zunächst klingen, als hätte man sich im falschen Franchise verirrt, doch genau diesen Ansatz hat sich MeinMMO-Redakteurin Caro schon seit Längerem gewünscht.

Was soll GTA 6 von Red Dead Redemption 2 übernehmen? Im Interview mit dem französischen Magazin TroisCouleurs spricht Rob Nelson, Co-Studiochef von Rockstar North, über einen wichtigen Aspekt, den GTA 6 von RDR2 übernehmen soll: Dessen Protagonist Arthur Morgan, der zu den beliebtesten Videospielcharakteren aller Zeiten gehört, soll wie eine Art Vorbild für Jason und Lucia aus GTA 6 werden. Zumindest, was die emotionale Tiefe betrifft.

Wir wollten die Tiefe, die wir der Welt von ‚Red Dead Redemption 2‘ verleihen konnten, und die Möglichkeit, auf eine viel tiefgreifendere Weise mit der Welt zu interagieren, nutzen – aber auch diese Art emotionaler Bindung, die die Spieler letztendlich zu Arthur aufbauen konnten. Rob Nelson im Gespräch mit TroisCouleurs

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GTA 6 setzt auf deutlich mehr emotionale Bindung als der Vorgänger

Wie will Rockstar das erreichen? Wie beim Vorgänger GTA 5 wollte Rockstar in GTA 6 weiterhin auf mehrere Protagonisten setzen, aber trotzdem eine wirkungsvollere Handlung erzählen, als sie es zuvor konnten.

Dafür setzt das Team bewusst auf Momente, die neben den GTA-typischen actiongeladenen Szenen auch durch Ruhe besonders intensiv sein sollen. Das soll sie umso wirkungsvoller machen. So erklärt Nelson im Bezug auf eine Szene, die auch im tieferen Einblick auf Netflix und YouTube zu sehen ist: „Wenn man sieht, wie [Lucia] die Treppe hinuntergestoßen wird und dann zu [Jason] wechselt und man sie nicht mehr hören kann, entsteht ein Gefühl der Sorge.“

Aber nicht nur die kurzen Ruhemomente in Actionszenen reichen dem Team aus. Stattdessen setzen sich auch großen Wert auf eigentlich recht „banale“ Momente, jedoch aus gutem Grund:

Mit diesen Ideen und diesen ruhigeren Momenten zu spielen [wie dem in der Wohnung, wo Jason und Lucia sich für Brians Treffen zurechtmachen] – damit können sich meiner Meinung nach viele Menschen identifizieren. Jeder hat Beziehungen und weiß, wie das ist, und weiß, wie es ist, darauf zu warten, dass sich jemand fertig macht, und sich zu fragen: „Soll ich die Person an der Tür ansprechen und zur Eile drängen oder nicht?“ Das sind alles Gedanken, die uns in den Sinn kamen, als wir darüber nachdachten. Man schlüpft nicht nur in den actionreichen Krimi-Momenten in ihre Rolle, sondern auch in den ruhigeren Momenten. Rob Nelson im Gespräch mit TroisCouleurs

GTA 6 wählt genau den richtigen Ansatz

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Caro dazu: Ich freue mich sehr über diesen Ansatz, die Protagonisten aus GTA 6 menschlicher zu machen und neben Humor, Action und allen weiteren GTA-esquen Momenten auch Nähe aufzubauen.

Ich habe bereits in einem vorherigen Artikel darüber gesprochen, dass ich GTA 5 zwar mag, jedoch kein großer Fan von den Protagonisten, oder eher von ihren Beziehungen untereinander, war.

Sie konnten sich eher dulden, anstatt eine engere Beziehung aufzubauen, und wenn man Sympathie äußerte, dann eher durch Beleidigungen und Witze. Sie waren für GTA 5 ein solides Trio, was die Story anging, doch spätestens nach einem Charakter wie Arthur Morgan, der so vielen Gamern wirklich ans Herz gewachsen ist, weiß man: Rockstar kann da mehr bringen als Figuren, über die man lachen kann oder die sich gegenseitig nur aufs Maul geben wollen.

Ich bin gespannt, wie sich dieser Plan von der Theorie und der Entwicklung auch aus eigener Hand anfühlen wird, sobald wir Lucia und Jasons Geschichte näher kennenlernen können.

Was haltet ihr von diesem Ansatz? Freut ihr euch auch darauf? Oder ist euch emotionale Tiefe in einem Spiel der GTA-Reihe eher unwichtig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu Jason und Lucia und was man von ihrer Inspiration über die Geschichte von GTA 6 herausfinden kann, erfahrt ihr hier: Alle wissen, dass GTA 6 von Bonnie & Clyde inspiriert ist, aber nur die wenigsten verstehen, was das wirklich für die Protagonisten bedeutet