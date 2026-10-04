5 Animes, die ihr als Fan von Harry Potter kennen solltet

Harry Potter hat mit seinen sieben Büchern und acht Filmumsetzungen eine ganze Generation verzaubert. MeinMMO stellt euch 5 Animes vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr die Abenteuer in der Zauberschule mochtet.

Der Artikel erschien ursprünglich im Juni 2024. Wir haben ihn strukturell angepasst.

Was sind das für Animes? Die Auswahl der Animes wurde von der MeinMMO-Redaktion vorgenommen. Wir haben zudem darauf geachtet, dass keiner der Animes eine Wertung unter 60 % bei IMDb hat.

Solltet ihr stattdessen auf der Suche nach Filmen aus dem Fantasy-Genre sein, zu dem auch Harry Potter zählt, können wir euch die MeinMMO-Liste zu den 7 besten Fantasy-Filmen auf IMDb empfehlen.

Black Clover

Video starten Black Clover: Sword of the Wizard King – Offizieller Trailer zum Anime-Film Autoplay

Darum geht‘s: Black Clover spielt in einer Welt, die von Magie regiert wird. Asta und Yuno sind zwei Waisen, die bei derselben Kirche ausgesetzt wurden. Die beiden wuchsen mit dem gleichen Ziel auf: Sie wollten beide der nächste König der Magier werden. Doch die Grundvoraussetzungen sind bei beiden anders.

Yuno ist ein groß gewaschener Junge, sehr verantwortungsbewusst und zeigt für sein Alter eine fortgeschrittene Reife. Außerdem besitzt er unglaubliche magische Talente. Asta hingegen ist klein, unfrei und wurde ohne jegliches Mana geboren. Doch das hält ihn nicht ab, sein Bestes zu geben.

Ihr solltet Black Clover schauen, wenn ihr das Folgende an Harry Potter mögt:

Actionreiche Duelle

Eine spannende Story

Unterschiedliche Zaubersprüche

Voldemort als fiesen Antagonist

Das sagen die IMDb-Wertungen: Der Anime kommt auf IMDb bei 35.396 User-Stimmen auf eine Wertung von 8,2 von 10 Sternen.

Fun Fact: Der Mangaka, Yuki Tabata, kann sich am ehesten mit Protagonist Asta identifizieren. Sein Redakteur stimmte ihm zu, denn Tabata sei „immer super positiv und kann nie still sein“ (via Imgur).