Rockstars Liebe zum Detail in GTA 6 wird vor allem bei Jason sichtbar, und endlich feiert die Community den Kerl dafür

Da das letzte Videomaterial zu GTA 6 vor einigen Wochen erschienen ist, tut die Community mal wieder das, was sie am besten kann: kleinste Details analysieren. Dabei ist ihnen nun endlich aufgefallen, wie stark Jason als Charakter eigentlich ist, obwohl dieser das eigentlich bereits selbst klargestellt hat.

Was macht Jason nun plötzlich so beeindruckend? Die Community hat beim tieferen Einblick auf Netflix und YouTube festgestellt, dass man beim genauen Hinsehen erkennen kann, wie professionell Jason tatsächlich mit Waffen umgeht. Und das nicht nur im Zielen, Schießen (und tatsächlich Treffen), sondern vor allem, was die Sicherheitsregeln betrifft.

Während eines Ladenüberfalls kann man erkennen, wie Jason nach der Drohung an den Verkäufer beim Wegdrehen die Waffe so hochzieht, dass diese niemals auf Lucia gerichtet ist. Auch im Wagen mit Raul Bautista legt er seinen Finger erst auf den Abzug, wenn diese aus dem Auto und auf sein Ziel zeigt.

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Dieser Umgang ist bisher nur bei Jason aufgefallen, nicht bei Lucia, die sogar dazu bereit ist, eine Shotgun mit Schwung zu werfen und aufzufangen, um diese einhändig nachzuladen. Während Lucia aber sowieso seit ihrer Jugend eher mit ihren Fäusten kämpft, erklärt Jasons militärischer Hintergrund, warum er gerade einen solch soliden Umgang mit Waffen aufweist. Und dadurch erkennt die Community auch endlich, dass mehr in Jason steckt, als er aus der Fanbase gegen den Kopf geworfen bekommt.

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Jason mag zwar ruhiger sein, doch nicht inkompetent

Welche Kritik hat Jason bisher erfahren? Innerhalb der Fanbase der GTA-Reihe äußerten einige Personen, dass sie enttäuscht von Jasons bisheriger Darstellung seien. Jason ist deutlich ruhiger als Lucia, er redet leise, nuschelt ein bisschen, steht öfter hinter Lucia und wirkt generell schlichtweg zurückhaltender.

Das ist auch nicht nur die objektive Wahrnehmung. Im Aufzug auf dem Weg zum Treffen mit Brian Heder versucht Lucia, Jason ein wenig aus seiner Reserve zu locken. Dieser antwortet darauf schlichtweg: „Manchmal fühle ich mich einfach wohler, wenn ich eine Waffe benutzen muss, weißt du?“

Jason und Lucia im Aufzug (Bildquelle: YouTube)

Für viele Spieler sei Jason deswegen schlichtweg langweilig, während andere diesen ruhigeren Ansatz eines GTA-Protagonisten gut finden. Spätestens mit Jasons Waffenumgang erntet die eine Hälfte des spielbaren Paares jedoch endlich mehr Respekt:

„Ich habe mir schon so gedacht: Allein an seiner Art, sich zu bewegen, sieht man, dass er zumindest sehr viel Erfahrung mit Schusswaffen hat und eine professionelle Kampfausbildung absolviert hat, während Lucia sich eher wie ein Straßengangster bewegt“, schreibt PapaAquchala auf Reddit, aber auch kazuya482 findet: „Jason wirkt mit einer Waffe in der Hand geradezu widerlich übermächtig. Er ist wahrlich der Arthur Morgan von GTA.“

Wie findet ihr dieses Detail in GTA 6? Sorgen diese Kleinigkeiten bei euch für noch mehr Immersion? Oder wäre euch das gar nicht aufgefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Und wenn wir bereits bei Details sind: Einigen Spielern ist aufgefallen, dass in dem bisherigen Material zu GTA 6 bereits eine Menge über die Story verraten wird, wenn man nur genau hinschaut: Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten