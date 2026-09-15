Mit WoW Forever gibt es jetzt drei Arten das MMORPG zu spielen – das haben die Versionen zu bieten

Letztes Wochenende war das erste Mal seit 2023, dass wieder eine BlizzCon stattgefunden hat. Das letzte hauseigene Event hat mit der Ankündigung der “Worldsoul Saga” und von gleich drei WoW-Erweiterungen ordentlich Wellen geschlagen. Dieses Jahr war die große Ankündigung “World of Warcraft: Forever” – eine komplett neue Version des Kult-MMOs.

Also ist WoW Forever jetzt Classic+? Was passiert mit den Classic-Servern und wird das Retail beeinflussen? Selbst eingefleischte WoW-Spieler dürften langsam verwirrt sein, also lasst mich euch mal erklären, welche Versionen es gibt und wie sie sich unterscheiden.

Retail: “Midnight”, “Last Titan” und eine ständig wachsende Welt

Mit “Retail” bezeichnen WoW-Fans nicht den Einzelhandel, sondern die moderne, heutige Version von World of Warcraft. Diese wird konstant weiterentwickelt und mit neuen Erweiterungen bestückt. Das heißt, dass aktuell „Midnight“ – und ab nächstem Jahr „The Last Titan“ – die aktuelle Retail-Version ist, also das “normale” WoW.

In Season 2 von Midnight schlagen sich die Gilden durch den “Giftigen Abgrund” – mal wieder ein Troll-Update.

Hier bekommt ihr mit Patches und Erweiterungen regelmäßig frische neue Inhalte und eine Fortsetzung der Hauptstory von World of Warcraft. Eure Charaktere werden immer mächtiger und mit jeder Erweiterung wächst die maximale Charakterstufe. Hier wisst ihr noch nicht, wohin euch die nächste Reise führt, zumindest bis zur Ankündigung des nächsten Add-Ons – oder der nächsten Saga.

Classic: “Burning Crusade”, “Mists of Pandaria” – alles so wie früher

Schon während “Wrath of the Lich King” wollten einige Spieler das alte “Vanilla WoW” zurückhaben. Im August 2019 wurden endlich die Gebete dieser Spieler erhört, als World of Warcraft das erste Mal eine parallel laufende Version des Spiels hatte. In WoW Classic hat man das Spiel auf den Stand der ersten Versionen gebracht und allmählich Updates herausgebracht.

In Burning Crusade konnte man 2007 Archimonde auf dem Berg Hyjal klatschen – auf den Classic “Jubiläums”-Servern könnt ihr den Raid wiedererleben.

Alle Spieler, die erst während einer späteren Erweiterung dazugekommen sind, hatten jetzt die Chance, die Öffnung von Ahn’Qiraj mitzuerleben. Es ging vor allem darum, den alten Content mit dem damaligen Entwicklungsstand zu erleben – so wie er eben damals gedacht war. Aber auch Classic hat sich mit der Zeit weiterentwickelt und es wurden neben den Erweiterungen auch weitere Classic-Varianten veröffentlicht:

Fortschritt: Die Classic-Server, die 2019 live gingen, haben schon einige Erweiterungen hinter sich. Aktuell befinden sie sich auf dem Stand von “Mists of Pandaria”.

Die Classic-Server, die 2019 live gingen, haben schon einige Erweiterungen hinter sich. Aktuell befinden sie sich auf dem Stand von “Mists of Pandaria”. Ära: Für Fans des “wirklich ganz ursprünglichen” Classic WoW, gibt es immer noch Server – maximal bis Level 60 und nur Kalimdor und die östlichen Königreiche.

Für Fans des “wirklich ganz ursprünglichen” Classic WoW, gibt es immer noch Server – maximal bis Level 60 und nur Kalimdor und die östlichen Königreiche. Jubiläum: Zur Feier von 5 Jahren Classic WoW wurden im November 2024 frische Classic-Server gestartet und ein neuer “Classic-Zyklus” angefangen. Diese befinden sich aktuell bei “The Burning Crusade”.

Zur Feier von 5 Jahren Classic WoW wurden im November 2024 frische Classic-Server gestartet und ein neuer “Classic-Zyklus” angefangen. Diese befinden sich aktuell bei “The Burning Crusade”. Hardcore: Die Classic-Version für Hartgesottene. Eine einfache Regel auf diesen Servern verändert das Verhalten der Spieler komplett: Stirbt euer Charakter, könnt ihr ihn nicht mehr wiederbeleben lassen und er ist für immer weg – klassischer Permadeath.

Die Classic-Version für Hartgesottene. Eine einfache Regel auf diesen Servern verändert das Verhalten der Spieler komplett: Stirbt euer Charakter, könnt ihr ihn nicht mehr wiederbeleben lassen und er ist für immer weg – klassischer Permadeath. Saison der Entdeckungen: Mit dieser Classic-Version hat sich Blizzard das erste Mal an ganz neue, teils experimentelle, Inhalte in der Alten Welt getraut. Mehr Quests und mehr Geheimnisse haben den alten Klassen neue Fähigkeiten gegeben – vielleicht wolltet ihr schon immer als Schurke tanken?

Forever: das heiß ersehnte Classic+

Wenn man die verschiedenen Classic-Varianten getrennt betrachtet, dann ist WoW Forever eigentlich sogar die (bald) siebte gleichzeitig laufende Version von World of Warcraft. Mit jeder Erweiterung hat sich aber das Spiel vom Gefühl her teilweise radikal verändert. Mehr Content, gleiches Feeling: Das ist hier das Ziel. Also etwas komplett Neues bekommen, das aber die Designphilosophie und das Gefühl des Ur-WoW hat.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Hier bekommt ihr eine entschleunigte Welt, in der euer hart erspieltes Gear nicht nach zwei Monaten wieder zu schwach ist. Erkundung und Zusammenarbeit mit verbündeten Spielern sind nicht nur erwünscht, sondern absolut essenziell, denn die Welt von Azeroth ist nicht nur der Hauptcharakter in WoW Forever, sondern auch ein gefährlicher Gegner.

Neuer Content, aber anders gedacht

Zwar wird es auch in WoW Forever Updates und neue Inhalte, wie neue Quests, Zonen und sogar neue Völker geben, wie zum Beispiel die Himmelsgeborenen Elfen. Jede Veränderung dient vor allem dazu, die Welt organisch zu erweitern und ursprünglich geplante Inhalte aufzugreifen. Alle Anpassungen sollen nichts am ursprünglichen Grundgedanken ändern, um das Classic-Feeling beizubehalten.

In WoW Forever könnt ihr unter anderem Dalaran besuchen. In Classic war die Stadt noch unter einer magischen Kuppel versteckt.

Die Entwicklung spielt sich horizontal ab, statt wie bisher vertikal. Hier bleibt Level 60 für immer die maximale Stufe und dennoch sollen große und kleine Updates das alte Azeroth erweitern. So, als ob das damalige Blizzard statt einer neuen Erweiterung für WoW nur neue Inhalts-Patches gemacht hätte.

“World of Warcraft: Forever” geht am 4. November live und kann ohne Zusatzgebühr mit einem laufenden WoW-Abo gespielt werden. Wer es kaum erwarten kann, sich in das neue, alte Azeroth zu stürzen, kann ab dem 17. September an der Beta teilnehmen. Die Beta-Teilnahme könnt ihr entweder beantragen oder ihr holt euch eines der Forever-Bundles im Vorverkauf.