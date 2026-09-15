Marathon verschiebt das nächste große Update auf Ende 2026, ist das der Anfang vom Ende?

Die Bungie-Verantwortlichen haben auf der offiziellen Webseite von Marathon angekündigt, dass sich Saison 3 um gleich mehrere Monate verschieben wird. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zusammen.

Wann kommt Saison 3? Ursprünglich sollte das nächste, große Update für Marathon am 22. September 2026 erscheinen. Jetzt ist klar: Daraus wird nichts! Auf der offiziellen Webseite des Shooters erklären die Bungie-Verantwortlichen, dass man mehr Zeit brauche, um mit dem Update am Ende die Erwartungen der Fans erfüllen zu können:

Die ursprünglich für September geplanten Inhalte werden nun mit unserem Symbiose-Update am 8. Dezember veröffentlicht. Neben einer neuen Runner-Hülle, einem permanenten PvE-Erlebnis und einer überarbeiteten Grenzbereich-Zone erwarten euch außerdem ein Treffpunkt/Schießstand, ein experimenteller Team-Deathmatch-Modus sowie Verbesserungen am Einstieg für neue Spieler:innen. Am 6. Oktober erscheint zunächst ein kleineres Update. Mit diesem Update werden der Spielfortschritt und die Ingame-Wirtschaft zurückgesetzt, die Prämien überarbeitet und das Live-Spielerlebnis verbessert. Zugleich verschafft es unserem Team die nötige Zeit, um die größeren Inhalte für Dezember und März fertigzustellen. Bungie auf bungie.net

Video starten Bungie präsentiert Season 2 von Marathon im Trailer auf der State of Play Autoplay

Dämmerung-Nachklapp im Oktober, Symbiose im Dezember

Was genau kommt im Oktober? Mit dem Update im Oktober möchten die Entwickler einige Probleme der aktuellen Saison 2 aus dem Weg räumen. Das Oktober-Update umfasst:

Live-Anpassungen und Balance-Updates

Ein vollständige Zurücksetzung von Spielfortschritt und Ingame-Wirtschaft

Einen neuen Prämienpass

Qualitätsverbesserungen

Kammerknacker kehrt für begrenzte Zeit zurück

Außerdem möchte man bis Dezember neue Gameplay-Konzepte testen.

Was kommt im Dezember? Mit dem großen Symbiose-Update führ Bungie das erste permanente PvE-Erlebnis in Marathon ein. So sollt ihr neue Möglichkeiten erhalten, um die Spielwelt zu erkunden und Fortschritte zu erzielen, ohne das klassische PvPvE-Extraction-Gameplay spielen zu müssen.

Symbiose bringt außerdem ein frisches Spielerlebnis im Grenzbereich, einen neuen Treffpunkt mit Schießstand, eine neue Runner-Hülle, einen experimentellen PvP-Team-Deathmatch-Modus sowie die ersten von mehreren Verbesserungen für neue Spieler.

Wie ist das Update zu bewerten? Obwohl Marathon einige der typischen Bungie-Qualitäten besitzt und auf Steam weiterhin bei „Sehr positiv“ steht, tut sich der Online-Shooter weiterhin schwer. Von den einst beim Peak mehr als 88.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam sind mittlerweile keine 2.500 gleichzeitig aktive Steam-Nutzer übrig (Quelle: steamdb.info).

Zuletzt hagelte es auf Steam zudem negative Rezensionen, nur 59 Prozent der 531 Bewertungen der vergangenen 30 Tage sind positiv. Spieler prallen bereits beim frustrierenden Einstieg ab, es fehlt an Inhalten und es häufen sich Beschwerden über Hacker, Cheater und Camper.

Entsprechend dramatisch ist es jetzt für das Spiel, dass das nächste Content-Paket sowie die dringend benötigten Verbesserungen für neue Spieler erst Ende 2026 auf den Servern landen sollen. Eine Verschiebung um 3 Monate ist hart.

Wir sind sehr gespannt, ob Marathon und Bungie überhaupt noch genug in sich tragen, um diesen erneuten Fehlschlag überstehen zu können. Wie seht ihr das? Habt ihr Marathon bereits abgeschrieben oder habt ihr noch Hoffnung? Düstere Vorzeichen gab es bereits vor Monaten: Trotz Gratis-Woche bricht Marathon ein – Insider meint: Bungie steht vor der nächsten Katastrophe