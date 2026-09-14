Marvel bricht mit Avengers Doomsday bereits einen Rekord, dabei ist der Film noch nicht erschienen

Avengers: Doomsday erscheint im Dezember und die Erwartungen sind hoch. Zumindest finanziell sorgt der Film bereits jetzt für klingelnde Kassen bei Marvel. Der Release selbst dürfte dank eines anderen Blockbusters heiß umkämpft sein.

Am 16. Dezember 2026 hat das Warten auf Avengers: Doomsday ein Ende und der große Schurke darf seinen Auftritt feiern. Zumindest in Deutschland, denn das Publikum in den USA muss sich noch zwei Tage länger gedulden, ehe der Film in den Kinos startet.

Klar ist schon jetzt, dass Doomsday ein weiterer, großer Erfolg für Marvel werden dürfte, ähnlich die letzten beiden Avengers-Filme, oder der diesjährige Spider-Man: Brand New Day.

Schon jetzt hat Marvel mit ihrem kommenden Blockbuster wohl einen Rekord gebrochen. Hugh Johnston, der Senior Executive Vice President von Disney, gab auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference bekannt, dass Avengers: Doomsday bereits über 50 Millionen US-Dollar (ca. 43 Millionen Euro) eingespielt habe – was knapp 100 Tage vor Release noch keinem anderen Film gelungen ist (via SlashFilm).

Der Grund sind die Ticket-Vorverkäufe, die vor wenigen Wochen gestartet sind. Die Summe dürfte bis zum Kinostart noch weiter steigen. Und beim Release wird es spannend, ob Doomsday die enormen Einspielergebnisse seiner Vorgänger übertreffen kann.

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Die Zeichen stehen gut, aber es gibt Konkurrenz

Wie groß war der Erfolg der Vorgänger? Marvel konnte sich mit den beiden letzten Ensemble-Filmen der Avengers über hohe Einspielergebnisse freuen. Infinity War erzielte laut Box Office Mojo weltweite Einnahmen von rund 1,7 Milliarden €.

Endgame schaffte sogar 2,4 Milliarden €, was ihn bis heute zum zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten macht. Nur Avatar aus dem Jahr 2009 steht mit 2,5 Milliarden € noch darüber.

Kann Doomsday noch mehr einspielen? Das lässt sich aktuell noch nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Doomsday, Invinity War und Endgame.

Die letzten beiden starteten jeweils im April im Kino, während Doomsday im Dezember erscheint. Dieser Monat ist traditionell sehr profitabel für Kinos, häufig starten hier große Blockbuster. So auch im Dezember 2026: In den USA erscheint am selben Tag wie Doomsday auch Dune: Parth Three, nämlich am 18. Dezember.

In Deutschland liegt ein Tag dazwischen, Dune flimmert hierzulande am 17. Dezember über die Leinwände. Dennoch sprechen manche Fans bereits von einem „Dunesday“, angelehnt an das Duell zwischen Barbie und Oppenheimer im Jahr 2023, das „Barbenheimer“ getauft wurde.

Konkurrenz muss in diesem Fall aber nicht unbedingt schlecht sein. „Barbenheimer“ hat gezeigt, dass beide Filme von der medialen Aufmerksamkeit profitieren und hohe Summen einspielen können. Barbie schaffte es laut Box Office Mojo auf 1,2 Milliarden €, Oppenheimer auf 839 Millionen €.

Marvel dürfte den Dezember heiß erwarten, genauso wie viele Fans. Wenn ihr euch Sorgen macht, weil ihr noch nicht alle Filme und Serien aus dem Multiversum nachgeholt habt, könnt ihr aufatmen. Die Regisseure von Doomsday haben eine klare Empfehlung: Laut den Machern von Avengers Doomsday müsst ihr einen MCU-Film kennen, bevor ihr ins Kino geht



