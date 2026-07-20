Marvel zeigt endlich den ersten Trailer zu Avengers: Doomsday, holt den wichtigsten Avenger zurück

Marvel hat endlich einen ersten Trailer zu Avengers: Doomsday veröffentlicht und dabei einige wichtige Figuren gezeigt. Man sieht nicht nur neue Helden und Schurken, sondern auch die Rückkehr des wohl wichtigsten Avengers.

Nach langem Warten hat Marvel endlich einen ersten Trailer zu Avengers: Doomsday veröffentlicht und passend zu den vorherigen Filmen der Gruppe gibt es viele Helden und Schurken zu sehen.

Man sieht endlich die X-Men, die bereits in einem Teaser angedeutet wurden, und man kann auch einen ersten Blick auf den Oberschurken des Films, Doctor Doom, erhaschen. Ansonsten zeigt Marvel verschiedene Akteure der letzten beiden MCU-Phasen und die Rückkehr einer Ikone.

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Die Formation einer Allianz

Was sieht man im Trailer? Wie der Trailer bereits verrät, scheint Thor viele Helden aus seinem Universum zusammenzuführen, um gegen den mächtigen Doctor Doom zu kämpfen. So sieht man einige bekannte Gesichter aus den letzten Filmen:

Die neuen Avengers, angeführt von Yelena und Bucky

Shuri als Black Panther und die Krieger aus Wakanda

Shang-Chi, der gegen den Mutanten Gambit kämpft

Namor, den Schurken aus Black Panther: Wakanda Forever

Man sieht auch einen besorgten Loki

Gleichzeitig scheinen sich bekannte Universen zu vermischen. So landen die Fantastic Four aus ihrem Universum im bekannten Wakanda und auch die Mutanten finden einen Weg ins klassische MCU-Universum. Sowas wurde bereits in The Marvels angeteast. So kann man ikonische X-Men wie Professor X, Magneto, Mystique und Cyclops sehen.

Der große Oberschurke Doctor Doom scheint ein großes Problem für alle Universen zu werden, denn Thor selbst sagt im Trailer, dass er in der Vergangenheit mit Kriegern gekämpft hat, die viel stärker waren, aber gegen Gefahren gestorben seien, die weniger beängstigend waren als der jetzige Schurke Doom.

Für Fans des MCUs gibt es am Ende aber noch einen hoffnungsvollen Reveal, der von vielen Fans bereits erwartet wurde: Man sieht Chris Evans als Captain America, der sich Mjölnir von Thor schnappt.

Endlich Mutanten im MCU

Was sagt MeinMMO-Redakteur und Marvel-Fan Nikolas Hernes zum ersten Trailer? Der Trailer hat mich bereits mit den gezeigten Mutanten glücklich gemacht, denn ich freue mich, endlich wieder X-Men-Action zu sehen und dann auch noch im MCU. Ansonsten finde ich den Trailer noch etwas zu vage.

Für meinen Geschmack hätte man Doctor Doom etwas mehr zeigen können, aber nichtsdestotrotz konnte der erste Trailer Vorfreude wecken und ich bin sehr gespannt darauf, wie Marvel all diese Universen und Helden zusammenführen will.

Besonders spannend ist auch, dass einige Helden fehlen. So gibt es nichts Neues zu Doctor Strange, dem Hulk oder auch Spider-Man. Das Schicksal der letzten beiden wird sich aber wohl nächste Woche im neuen Spider-Man-Film zeigen, da möchte man wohl nicht vorwegnehmen.

Aber wie seht ihr das? Hat euch der erste Trailer zu Avengers: Doomsday gefallen oder fehlt euch noch was? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu den Niederlagen von Thor im Marvel-Universum erfahrt ihr hier: 10 Marvel-Charaktere, die Thor im Kampf besiegt haben



