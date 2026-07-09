Iron Man feierte einen Marvel-Film, in dem er keine einzige Sekunde zu sehen ist, ist im MCU bis heute besonders

Mittlerweile gibt es über 30 Marvel-Filme im MCU, und jedes Jahr kommen neue dazu. Eines der Gesichter des Universums ist dabei wohl Robert Downey Jr. Der Schauspieler von Iron Man hatte bereits 2014 einen klaren Favoriten, der einige Fans wohl überraschen wird.

Was ist der Lieblings-Marvel-Film von Robert Downey Jr.? 2014 sprach er in einem Interview mit der Toronto Sun und beantwortete die Frage, was sein Lieblingsfilm im MCU ist.

Statt einen zu nehmen, indem er selbst mitspielt, wählte er Guardians of the Galaxy aus dem Jahre 2014: Galaxy ist in gewisser Weise der beste Marvel-Film aller Zeiten. Und es ist seltsam, dass jemand mit – gelegentlich – einem so großen Ego wie ich das tatsächlich sagt .

Auch 12 Jahre später ist Guardians of the Galaxy ein besonderer Film im gesamten MCU.

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Ein überraschender Erfolg

Was macht Guardians of the Galaxy so besonders? Der 1. Guardians of the Galaxy war direkt ein Erfolg für Marvel. Bei einem Budget von 170 Millionen US-Dollar spielte der Film laut Box Office Mojo über 770 Millionen US-Dollar ein. Obwohl Marvel damals in einer Hochphase war, ist es nicht selbstverständlich, dass die Gruppe von Underdogs so gut funktionierte.

Die vorherigen Filme im MCU waren über Helden, deren Namen man kennen könnte, auch wenn man sich mit Comics nicht auskennt: Captain America, Thor, Iron Man, Hulk. Die Mitglieder der Avengers hatten eine lange Geschichte und waren der Popkultur bereits bekannt.

Bei den Guardians of the Galaxy sah das anders aus. Zwar kam der Name bereits 1969 in Marvel Super-Heroes Nr. 18 vor, die Guardians, auf denen der Film basiert, wurden aber erst 2008 im Comic Annihilation Conquest Nr. 6 etabliert. Da bestand das Team unter anderem aus Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora und Drax.

Das Team bestand zum Zeitpunkt des Films also eher aus Comic-Underdogs, und zudem gab es im Film auch kaum eine Verbindung zum vorherigen MCU, um sich an den Erfolg eines anderen Helden hochzuziehen. Es war ein großes Risiko für Marvel.

Dieses Risiko zahlte sich auch aus. Der erste Film, der gänzlich im Weltraum spielt, kam gut an, und aus den quirligen Mitgliedern des Teams wurden popkulturell relevante Figuren. Das lag wohl auch am Regisseur. James Gunn erschuf mit seinem Fokus auf kultige Musik einen Film, der zwar in die Atmosphäre des MCU passt, aber stets eine eigene Identität behält.

Dabei behielt die Reihe auch bis zum 3. Teil im Jahr 2023 diese Identität. Man machte eigenständige Filme, die nicht zwanghaft ein Crossover mit anderen Helden sein mussten – dafür gab es Infinity War und Endgame.

Aber wie seht ihr das? Was ist euer liebster MCU-Film und warum? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Einer der bekanntesten und mächtigsten Avenger ist der Hulk, aber auch er kann besiegt werden, und das haben schon einige geschafft: 10 Charaktere, die Hulk im Kampf besiegt haben