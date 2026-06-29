Marvel lässt Spider-Man gerne leiden, aber ein Schurke ist sogar mir zu viel

In den 2000er-Jahren legte Marvel Spider-Man neu auf und verpasste ihm und vielen seiner Schurken einen neuen Anstrich. Einer wird dabei noch gruseliger als vorher schon und geht sogar für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu weit.

Zwischen 2000 und 2011 lief die Comic-Reihe Ultimate Spider-Man von Autor Brian Michael Bendis. Es war ein Reboot, das Peter Parker diesmal komplett in der Highschool zeigte und vielen seiner Schurken eine andere Vorgeschichte gab. Dadurch fühlt sich die Reihe auch heute noch frisch an.

Besonders ein Schurke ist mir aber im Gedächtnis geblieben: Carnage. Zum ersten Mal habe ich mich in einem Marvel-Comic wirklich gegruselt, und das nicht nur, weil Peter im Kampf gegen das Monster leiden musste.

Achtung: Es gibt in folgendem Artikel Spoiler zur Comic-Reihe Ultimate Spider-Man

Im neuesten Film muss Peter gegen den Hulk kämpfen:

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Eine neue Version des Symbionten

Um welchen Schurken geht es? Die Ausgaben 60 bis 65 von Ultimate Spider-Man beschäftigen sich mit dem Schurken Carnage, der in den meisten Versionen ein Symbiont wie Venom ist, also ein Alien-Schleimwesen, das einen Wirt befällt. Meist ist dieser Wirt für Carnage der Serienmörder Cletus Kasady. Das allein macht ihn schon zu einem der gruseligeren Spider-Man-Schurken, da er keine Moral besitzt und sein einziges Ziel im Tod und Chaos liegt.

In Ultimate Spider-Man hat man diese Origin-Story aber verändert. In diesem Universum ist Venom ein Experiment von Peters totem Vater, das eigentlich Krebs heilen sollte. Dr. Connors (Lizard) mischt Peters DNA mit Venom, mit dem Vorwand, die Forschung von Peters Vater weiterzuführen.

Daraus entstand aber ein grässliches Wesen, das geflohen ist und Menschen aussaugte, um sich an ihnen zu nähren. Das passiert tragischerweise auch mit einer Person, die Peter Parker liebt: Gwen. Schon allein das Design und diese Storypunkte haben eine wirklich gruselige Atmosphäre erzeugt.

Carnage ist ein wahres Monster, aber Ultimate Spider-Man schafft es, dem Schurken noch eine weitere Ebene zu geben, die mich kalt erwischt hat.

Das Design von Carnage könnt ihr hier sehen:

Das Cover von Ultimate Spider-Man Nr. 60 (Bildquelle: Marvel.com)

Eine Repräsentation von Peters Leid

Warum ist Carnage als Schurke in Ultimate Spider-Man so effektiv? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich anschauen, was Carnage hier eigentlich ist. Er ist zum einen ein Ergebnis der Forschung von Peters Vater, eine der wenigen Dinge, die Peter von seinem Dad noch geblieben sind.

Zum anderen besteht Carnage aus dem mutierten Blut von Peter selbst. Es entsteht also eine Perversion aus Wissenschaft und Spider-Man , die Peter aufzeigt, wie seine DNA die Forschung seines Vaters korrumpierte. Das wird nur noch deutlicher, als Carnage plötzlich das Gesicht von Peters Vater annimmt und ihn so im Kampf konfrontiert.

Das allein wäre schon traumatisch für einen Jungen, der noch auf die Highschool geht und täglich mit der Verantwortung seiner Kräfte zu tun hat. Dabei belässt es Brian Michael Bendis aber nicht. Peter kämpft die gesamte Reihe über mit der Gefahr für seine Liebenden. Das führt zu einem emotionalen Konflikt, dass er sich selbst die Schuld für Vorkommnisse mit Schurken gibt.

Der tragischste Vorfall mit Carnage ist, dass er Gwen tötet. Das wäre schon schlimm genug, aber Carnage ist nicht nur ein Schurke, er existiert nur wegen Peters DNA und seinem Vater.

Carnage ist nicht gruselig, weil er aussieht wie ein tödliches Schleimmonster – er ist so gruselig, weil er Peter so viel Leid zufügt. Jedes Mal, wenn ihm etwas Gutes passiert, wird ihm das wieder entrissen. Das tut nicht nur Peter weh, sondern auch mir als Leser, der sich bei Carnage wie in einem guten Horrorfilm nur dachte: Bitte tu das nicht.

Auf dem Papier hat Carnage gar nicht so viel gemacht, aber er erreichte etwas, was nicht einmal Thanos konnte: Ich hatte Angst und wollte nicht weiterblättern.

Aber wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr einen Comic-Schurken, der euch wirklich gegruselt hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im Laufe der Zeit hat Spider-Man viele Varianten aus verschiedenen Universen spendiert bekommen: 7 absurde Varianten von Spider-Man, die niemals einen eigenen Marvel-Film bekommen würden