Marvel: 10 Charaktere, die Thor im Kampf besiegt haben

Der Donnergott Thor gehört zusammen mit dem Hulk zu den mächtigsten Mitgliedern der Avengers in Marvel. Aber auch Thor hat schon mal verloren. MeinMMO zeigt euch 10 Charaktere, die ihn geschlagen haben.

1962 betrat Thor als Superheld im Comic Journey into Mystery Nr. 83 die Bühne. Der Donnergott ist seitdem einer der bekanntesten Helden im Universum von Marvel und hat so einige Kämpfe bestritten. Obwohl er einer der mächtigsten Avenger ist, hat er schon Kämpfe verloren.

10 dieser Niederlagen fassen wir euch auf dieser Liste zusammen. Fehlt euch einer seiner Bezwinger, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

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1. Beta Ray Bill – Der würdige Konkurrent

Beta Ray Bill im Spiel Marvel Cosmic Invasion (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)

Hat Thor im Comic Thor Nr. 337 (1983) besiegt

1983 gab Marvel dem Donnergott Thor einen wahren Konkurrenten: Beta Ray Bill. Das Alien stammt vom Planeten Korbin und wurde ausgewählt, um seine Heimat vor dem Dämon Surtur zu beschützen. Leider half selbst eine brutale Operation, die ihn zum Cyborg machte, nicht, um gegen den mächtigen Feind anzukommen.

Auf der Suche nach einer neuen Heimat kam Beta Ray Bill in die Nähe der Erde und wurde da zunächst von Thor konfrontiert. Doch der Kampf ging für den Avenger nicht gut aus. Das lag vor allem daran, dass sich Beta Ray Bill Mjölnir schnappen konnte, denn er war würdig.

Danach rief Odin die beiden zu sich. Sie sollten gegeneinander um Mjölnir kämpfen. Auch hierbei verlor Thor, aber Beta Ray Bill weigerte sich, den Gott zu besiegen. Als Belohnung von Odin gab es aber eine neue Waffe für das Alien: Sturmbrecher. Eine Version dieser Waffe könnt ihr im Film Avengers: Infinity War sehen.